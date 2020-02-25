從搏「疫」看兩岸關係（文：歐陽五） (09:00)

民進黨當局選擇了後者。其冷血態度，在台灣社會引發爭議，亦被大陸網友形容為「真情換來絕情」。不但錯失以人道超越政治的兩岸機會之窗，也為未來增添了微妙影響。

小英豪賭

是次疫情發生在湖北，尤以武漢為重。雖因初期估計不足，有人禍的成分，但根本上還是一次天災。大陸傾力戰「疫」，道不孤。據報道，至日前已有160多個國家領導人和30多個國際組織負責人對中國表示慰問和支持。日本、韓國更是反應積極，前者表態「舉全國之力」，「風月同天」下持續輸援，後者不僅有三星等的大手筆，也有總領事返回武漢駐守的行動。

反觀「本是同根生」「最美風景是人」的台灣，呈現「冰火兩重天」。在陸台資台企捐助踴躍，但民進黨當局冷冰冰。其對大陸的實質援助近乎是零，用人道主義尺規量，也是低分。台官員冷血的言行，加上較早前推出的「《反滲透法》」，給民間的正常支援帶來阻力，也加劇了網上意見的分化和兩岸網友的對立。

何以至此？說白了，是政治作祟。疫情是一面鏡子，不僅照出蔡英文的「本色」和「雙標」，也透出其對大陸有情緒、對高民意有所恃、對藉疫「突破」有算計。小英期以「脫鈎」對抗「融合」，在「維持現狀」的口號下，走「聯美抗中」、漸進「文化及法理台獨」之路。

實際上，2016年5月以來，小英一直在賭，賭美國會一直支持她，賭大陸會妥協觸談。這次疫情，概莫能外。以此觀察，也就不難理解「行政院長」蘇貞昌為何喊出醫用口罩禁止出口一個月、候任副手賴清德「風光」訪美、拒絕接回第二批滯漢台商等政治動作了。

前車之鑑

從地理上看，中美隔着一個大洋，兩岸則隔着一個海峽，最窄處僅有約130公里的距離。然而，歷史和人為的因素，予人不同觀感，特別是這次疫情，蔡當局借題發揮，令不少人發出「咫尺天涯」的喟嘆。

圍繞滯留武漢台商包機返台問題，兩岸展開了激烈博弈。折射出蔡當局的前後不一，政策一碰到大陸就拐彎。政治考量之下，兩岸直接通航也被喊卡。

毋庸置疑，兩岸關係是世界上最複雜的非國與國的關係之一。台灣誰上台，都不好處理。台灣著名學者趙春山，在其所著《兩岸逆境》一書中，這樣概括台灣4位民選領導人的大陸政策：李登輝「左右搖擺」，陳水扁「左支右絀」，馬英九「左右平衡」，蔡英文「左思右想」。

近4年的「左思右想」，似乎讓小英失去了耐心，亦無法再掩飾其本人的政治信仰。早在2016年台灣大選前，大陸學者就曾展開辯論，不少人持「小英的『台獨』思想其實比阿扁更甚」的看法。

性格和格局決定命運。在筆者看來，蔡英文骨子裏有一股倔強和不服輸，兩次選舉（2012大選、2018「九合一」）敗了能「東山再起」，便足以說明。問題是，兩岸是兩岸，需要大格局、同理心和智慧。

美國「老大哥」真的能靠得住嗎？沒有「九二共識」兩岸能復談嗎？「抗中仇中」能持續多久？還有，當有一天大陸方面感覺和平統一無望會怎麼辦？凡此，皆需深思。

台灣有人對「5．20」講話有期待，希望屆時小英能藉兩岸論述，向對岸釋出善意。然現實很骨感，綜合研判，小英雖已無連任壓力，但還沉浸在選舉大勝和民粹高漲的氛圍中，兩岸政策做出大調整的可能性並不大。

應看到，時和勢在中國大陸這一邊。但兩岸間固有的深層次、結構性矛盾尚未破解，而且在世界百年未有大變局下，增添了諸多新的不確定性。

前車之鑑，並不太遠。觀察人士指出，小英如無遠慮，反思搏「疫」的得失，減少對大陸的誤解、誤判，步阿扁第二個任期的後塵，不是不可能。誠如此，未來4年台海將風不平浪不靜，甚或出現「地動山搖」，絕非兩岸民眾和亞太區域之福。

作者是時事評論員