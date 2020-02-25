給外星人看的疫情報告（文：梁美儀） (09:00)

此際有報章報稱取得特區政府早前提交予中央政府的抗疫報告，截稿之時，政府未有予以否認。報道只是引述了部分報告內容，或許未盡全面，但據節錄的部分，政府將今次抗疫戰中表現不濟之處，諉過於人，指控醫療界內激進反修例分子藉機鬧事；批評建制派沒有跟政府站在同一陣線；行會成員表現亦「強差人意」。

脫離民情的報告 誰會相信？

跟17年前沙士時相比，新一代的醫護人員已不一樣，不同之處，不在於他們沒有專業操守，而是他們不再是單純服從上級的專業人士。年輕一代的醫護人員，眼見現時公營醫療機構緊絀的人力資源，根本無法應付2003年沙士時出現的社區大爆發，他們遂要求政府盡力阻截病毒從內地傳入，免本地醫療系統崩潰。他們看過前人因防護意識及裝備不足下，在照顧沙士病人過程中染病甚至犧牲性命，遂要求醫管局提供足夠防疫支援。他們是走到病房最前線，與傳染性甚高的病毒搏鬥的人，特首還有臉說他們是激進分子？

特區政府在報告中批評建制派為選舉而加入抨擊政府行列。天呀！作為建制派的，已因一場反修例運動而賠上了整場區議會選舉，賠上了以百計的議席，以至龐大的公帑資源。舊傷未癒，政府在抗疫工作每每予人慢一拍之感，不論是限制內地居民來港、採購口罩等防疫物資方面，害得無論是藍黃紅綠陣營的市民叫苦連天，建制派為了生存，不批評政府才怪。

政府如此脫離民情的報告，誰還會相信？也許，除了外星人。

作者是資深傳媒工作者