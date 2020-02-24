醫界人手與資歷不足將加劇——疫情對招攬海外醫生的影響（文：江家銘） (09:00)

自去年底社會各界出現了大量的新工會，醫護界當然亦不例外。早前「醫管局員工陣線」發動連續5天的罷工，加重公營醫療服務承受的壓力。筆者不認為罷工對社會的抗疫工作有幫助，但無可否認的是，部分前線醫護人員對管理層以及政府的信任，已跌至一低點。即使管理層想盡辦法張羅更多保護裝備給前線的同事，媒體及網絡上一次又一次的負面或虛假消息，令「彈盡糧絕」的恐慌不斷擴張。筆者身在前線，親眼目睹同袍們的不安情緒日益嚴重。

裝備短缺的同時，還有「兵源」不足的問題。醫護人手緊張是長期困擾着香港的問題，業內眼見這20多年來，香港公營醫療流失了大量資深醫護人員。時至今日，香港仍未從這個經驗斷層中回復過來。多年來，政府想盡各種方法增加醫生的人手——增加兩間大學醫科生的數量、以「有限度註冊」身分執業的海外醫生的合約期由1年加至3年、推動醫務委員會豁免已在港有限度執業3年以上及通過本地執業試的海外專科醫生的實習期。

筆者認為增加醫生數量固然重要，但「進口」醫生的經驗與資歷亦同樣要緊。增加醫科學額只能增加初級醫生。「有限度註冊」1年或3年，未必會改變一位資深醫生是否來港的決定。而豁免海外專科醫生實習以增加人手的前提是——他有來港考試及執業的意欲。

筆者曾經在英國及新西蘭執業，回憶起當年去過的每一個醫院部門，都有非本地訓練的醫生。顧問醫生團隊裏面，有來自歐盟、美國的醫生，亞洲及南美的亦為數不少。非本地訓練的資深醫生除了臨牀經驗豐富之外，他們從世界各地帶來不同文化背景的專業經驗亦對當地醫學界長期發展有十分多益處。

政治衝突及經驗斷層 令服務社會熱情冷卻

香港每年有大量學生去海外升學，當中不少會在大學選擇醫科。「香港執照醫生醫學會」積極協助有意回港的非本地訓練醫生準備香港執業資格試及其後在港執業的支援。為探討疫情對執照醫生的影響，本會進行了問卷調查，訪問了230位非本地訓練醫生。結果發現，疫情令大部分（53%）受訪人對香港醫療體制有負面觀感。最令人憂慮的是，近三分之二（64%）受訪人同意或非常同意疫情令香港更難吸引非本地訓練醫生來港執業。

海外醫生回港執業的原因，離不開希望回饋社會、家人在香港、喜歡香港的城市生活、相對高的報酬。但是，延續的政治衝突及業界的經驗斷層會令服務社會的熱情冷卻，想回香港陪伴家人反而變成不如在港的家人搬到外國去。紐約、倫敦、悉尼、多倫多等大城市不乏現代都市的豐富生活。有能力有經驗的醫生，去到哪裏，收入都會不錯。

社會的政治性衝突已經令不少在本地已完成專科訓練的醫生萌生去意，新冠狀病毒肺炎在醫學界造成的壓力更加是雪上加霜，加上吸引海外醫生來港執業的誘因失效，富經驗的醫療人才將不斷的流失而不能補充，香港的醫療水平及市民的整體健康也無可避免的節節下降。

作者是香港執照醫生醫學會榮譽秘書