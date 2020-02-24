網上教學有侵私隱權風險（文：莊耀洸） (09:00)

錄影課堂或侵私隱權

法庭指教室是老師的工作地方，不止是單向的教授，還跟學生互動，從而建立師生互信和建構社群認同，因此以錄影來監察教師上課，涉及教授的私生活。僱主雖可限制僱員私隱權，但需以必要者為限（段44）。

案中教師所引述《歐洲人權公約》第8（1）條的私隱權條文，與《香港人權法案條例》第14（1）條相似，換言之，此案對香港有重大參考價值。再者，香港還有《個人資料（私隱）條例》（第486章），錄影課堂涉及蒐集個人資料，例如有些軟件會記錄有上課的學生名單作為點名之用，有些學校甚至規定學生必須以真面目示人（即需開cam），一些老師亦可能會點名叫學生答問題，這在在增加侵犯個人資料的風險。

有些軟件產品（如Zoom）早已考慮到私隱問題，所以當會議主持要錄影，便需知會與會者，與會者若反對，可離開會議，否則必須按同意鍵以繼續參加會議，這種安排合理，但應用到上課，便可能侵犯學生的私隱權。

學校可以假設學生按同意便真的同意嗎？因為不按同意的後果是缺課，大學生可能因出席率不足而導致該科「肥佬」，中小學生則可能是曠課，如此情况下，學生的所謂「同意」錄影，其實不是真正自願同意，那便很可能違反了第一項保障資料原則，即不公平收集個人資料，學生可以向私隱專員公署投訴，公署亦可藉法律協助事主索償。

如何可減低法律風險？

（1）有必要才提出錄影；（2）要錄影須徵得學生真正同意，若部分學生不同意，應考慮替代方案；（3）只錄影課堂的部分（如該課目的、老師講解和最後總結的部分，以及課後作業安排），盡可能不錄影較互動的部分，學生已經不太願意在堂上發聲，再加上錄影，學生可能更噤若寒蟬，這與強調互動教學正適得其反；（4）系統記錄哪些同學出席，應屬合理，但注意別在設定中蒐集過多個人資料；（5）倘錄影，需具體列明目的，如只給缺課同學觀看；（6）學生是否以面目示人和要求個別學生須開腔回應老師提問，宜寬鬆處理，應考慮到一些學生家居混亂或家徒四壁，又或環境嘈雜，以至無咪無鏡頭；（7）需確保各樣安排符合各項保障資料原則，例如錄影片段應加密和有密碼始可開啟。

因此，老師就網上教學向學生提出要求前，尤其錄影和要學生示眾，宜考慮學生的處境和權利，有不少人設備不足以至上網龜速和不穩定，別奢望網上教學要盡量做到好像面授一樣，更何况疫症突襲，師生都缺乏為網上教學而應做的各種準備，包括基本培訓。同樣道理，學校對教師提出各種網上教學的要求前，亦應顧及師生的處境和權利。

作者是香港教育大學教育政策與領導學系高級講師