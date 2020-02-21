福利政治化下的民生救亡措施（文：周永新） (09:00)

「應急錢」最好兩個月內派到

筆者兩周前要求政府接回滯留在湖北省的港人，政制及內地事務局長終於有回應，但能否成行，他說要看香港是否有足夠的檢疫設施，言下之意，是市民不應反對利用未分配的公屋作為檢疫用途。現在政府徵用駿洋邨作為檢疫中心，收留從「鑽石公主號」郵輪接回來的港人，市民雖然覺得不理想，但可接受；不過，政府為了化解受影響居民的反對，應該繼續探討轉化郵輪和酒店作為檢疫中心的可能性，雙管齊下，這樣才能證明，政府並非捨難取易、犧牲輪候公屋市民的利益。

到了今天，民生福利措施很難沒有「政治化」這回事！區議員帶頭反對在區內設立「指定診所」，雖說這樣做是避免引起區內居民恐慌，但明顯有政治考量，為要突顯自己為民請命的形象；不過，情况並非一面倒，筆者相信，若然政府再加解釋「指定診所」的用途，並作出防禦感染的措施，區內居民是會接受的，畢竟誰也不想病毒在醫院內散播。

須虛心聆聽溝通 民意有理就須修正

從「指定診所」的例子可見，任何涉及公眾的事情，政府必須虛心聆聽市民的意見，然後坦誠與市民溝通，如果民意有道理，就必須修正，減少市民的憂慮，絕對不能自以為是；只要政府能夠爭取民意站在自己那一邊，施政自然事半功倍，漠視民意，措施只會焦頭爛額。特首上任兩年多了，施政無一暢順，問題就是沒有把民意放在眼內！不要說爭取民意的支持，政府有時連向市民解釋政策的工夫也不做，甚至辯稱，政府施政根本不需要與政治事件扯上關係。

民生福利措施很難沒有「政治化」

筆者這樣批評特首和她管治團隊，並非無的放矢，而是看了政府於上月中公布的10項民生改善措施，有感而發。公布的10項措施有幾項共涉及政府經常性開支超過100億元，而受惠市民以百萬計。政府決心改善民生，市民自然歡迎，但公眾仍有不少疑問：為什麼政府要在這時公布這些措施？一些措施仍在籌劃之中，並不符合「成熟一項公布一項」的準則，為什麼政府要急於公布？例如劏房的租務管制，必須經過冗長的立法程序才可推行，相信到了本屆政府完結仍是「得個講字」。這樣，政府是否為了推高民望，又或者要證明反修例風波並沒有影響政府施政，所以把一些仍在討論的民生改善措施，包裝成為政府將要推行的「德政」、博取民眾對政府的支持？

以福利爭取民心，是當權者慣常使用的政治伎倆。但令人摸不着頭腦的是：特首和一眾司局長卻矢口否認有這種意思，並說政府推出這些措施，從來沒有任何政治考量，與近日的反修例風波也完全沒有關係。特首和官員這樣矢口否認有作用嗎？市民會相信特首的話嗎？市民只會覺得政府做事鬼鬼祟祟，就是為了一些政治目的也不敢大大方方的說出來！

「今天的我打倒昨天的我」

細看10項民生改善措施，一些明顯與政府一貫的施政方針相違背，是「今天的我打倒昨天的我」，政府卻不作任何解釋。例如把長者生活津貼的金額劃一為每月3585元，不再分高額和普通，並且把申請者的資產上限增加至50萬元。改善後的長者生活津貼，與筆者於2014年帶領的研究團隊建議的老年金，效果上分別不大。當時政府否定研究團隊的建議，理由是老年金財政上不可行，擔心全民可享的福利會引致政府財政出現結構性赤字。現在政府推出的長者生活津貼改善計劃，財政上可行嗎？政府沒有解釋。政府為什麼把往日講成金科玉律的「財政紀律」拋諸腦後？

又如將合資格享受「2元乘車優惠」計劃的年齡，由65歲下調至60歲，市民當然不會反對，60至64歲的市民也會感到開心，曾經提出類似建議的政黨也會講成是自己「成功爭取」；但政府對長者乘車優惠的看法，為什麼會有這麼大的改變？長者乘車優惠是曾蔭權離任特首前設立的，當時好幾位司局長曾對我說：他們極不同意這種做法，因為屬於全民福利，違反政府一向以來集中資源協助經濟有需要市民的原則。就是在乘車優惠推行後，有些官員仍不斷批評計劃遭長者濫用。政府為什麼在沒有預告的情况下，一下子改變了自己的態度？

又如為輪候公屋超過3年的住戶提供現金津貼，及為無申請公屋或輪候公屋未滿3年的申請家庭提供職津，是泛民和建制政黨多年來要求政府推行的措施，因為輪候公屋的時間愈長，他們租金方面的支出會感到愈吃力。政府對於為輪候公屋家庭提供租金津貼，一向的態度是，津貼只會令業主得益，因為租客有政府補貼，業主怎會不相應的加租？無論政府當時的解說是否有道理，為什麼現在出現了完全相反的意見？

「福利政治化、政治福利化」

1991年，政府首次在立法局引入地區直選議席，那時筆者在報章專欄寫了一篇文章，題目涉及「福利政治化、政治福利化」，因為參與地區直選的候選人，一致要求政府成立中央公積金，他們知道如果成功為市民爭取福利，他們才能得到選民的支持。

筆者認為，政府所以不惜「打倒昨日的我」，原因是剛過去的區議會選舉，清晰的顯示建制派已無法取得年輕一代和中產的支持，如果政府這時不出手救亡，推出一些有利建制派的民生改善措施，穩住他們在年長一代和基層的票源，到了9月立法會選舉，泛民政黨看來又會以雷霆萬鈞之勢大勝一場。不過，不到半個月的時間，新型冠狀病毒肺炎的出現，連基層市民也對政府的抗疫工作失去信心，10項民生改善措施驟然失去提升政府民望的作用；這樣，與政府連在一起的建制派，怎可確保票源不再流失？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授