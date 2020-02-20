專業放兩旁（文：王慧麟） (09:00)

市民信專家、戴口罩 對政府論述說不

筆者不是新加坡以至東南亞政治的專家，不宜對新加坡內政說三道四。不過，從陳振聲的錄音內容可見，他擔心的是，口罩荒會令到社會出現混亂，而新加坡政府亦沒有辦法確保當地有足夠的口罩應付市民需要，而且口罩之亂會令到市民進一步盲搶物資，到了最後，市民的恐慌會讓外界覺得新加坡「立立亂」，令外資卻步，撤出投資，那麼就會嚴重打擊新加坡經濟。筆者聽完，這個說法的潛台詞是，當地政府知道沒有辦法去滿足人民的需要，所以官方就大力宣傳，市民平日其實不需要戴口罩，只需要在有病的時候或去醫院之時才需要戴上，而且又嚇一下市民，如果繼續盲搶下去，經濟會好差云云。

這個想法，其實何其熟悉。香港的特首，甚至是有局長，早前不是說，平時是不用戴口罩的，希望口罩留給有需要的人員？因為香港的官員深知，根本沒有辦法弄到足夠的口罩給市民，所以，只能靠出口術，希望市民戴少一點，省一點物資。但是，市民不是傻的。因為當政府也要千方百計叫市民不用戴口罩的時候，反而令人覺得政府沒有把握，面對疫情一籌莫展。既然如此，不如人民自救，買物資捱過疫症。因為，萬一疫症延綿好久，怎麼辦？

而且，好些醫療專家也指出，市民應該減少群聚，減少大型活動，而且出街也應戴上口罩，既保護自己，也避免飛沫等散播病毒。市民會覺得，現在連醫療專家也呼籲市民要戴口罩，難道我們要相信港府高層的政治看法而不戴口罩出街？還是要相信專業意見，在公共場合就要戴上口罩呢？現在香港市民寧信專家，人人都戴口罩，對政府的論述說不。

政府高層一直否定專業

在現代社會之中，市民對政府的信心在於有沒有足夠的方法去控制風險。要讓市民覺得一些社會事件是處於穩定的狀態，即是所謂「可管可控」，就需要專家，利用國際公認的準則，及科學的數據及調查結果，利用科學的理性令市民放心，覺得某些社會事件（包括天災人禍）都是可管可控的，以穩定市民的信心。

這種控制風險的手法，首要當然是有關專家，是社會具有分量的相關專家及學者，另一方面，這些專家的言論一直以來都是得到政府的尊重及支持的，最後當然是市民要乖乖地跟從這些專家的建議來做事，即使是嚴重影響人身自由也願意接受。現在，香港政府的認受性及支持度成疑，更重要的是，政府高層一直以來，都否定專業，例如有學者教授所提出的社會福利改革之建言曾遭全部否決。至於政府的少數支持者也勇於左批學者為「泛暴黃絲教畜」，右評醫護人員是「黑醫黃護」，至於買到口罩派給社會弱勢的政黨就譏為「為9月立法會選舉買票」，而派給老人弱勢及醫護人員的首富，半年前曾被指為「曱甴王」。既然過往7年政府都善於利用政治語言去處理不同意見，甚至否定專家學者的意見，那麼市民去搶購物資，也只能不是唯二、只是唯一的選擇。

不是盲搶物資 是民間自救

假如政府無法用強力手法應對疫情，會令市民覺得，政府心中無底，不聽專家意見，以政治決定凌駕專業意見。這樣，市民更會覺得，政府無法駕馭風險，更為恐慌。香港市民不是傻瓜。他們不是盲搶物資，而是民間自救而已。

作者是時事評論員