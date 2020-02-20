社會運動下的抗疫和抗疫下的社會運動（文：李立峯） (09:00)

社會行動建基於既有社會網絡

不過，這不等於抗爭運動變得不再重要。我們可以問：這次疫情緊接着一場規模龐大的社會運動發生，對社會如何應對疫情產生了什麼影響？有幾點是頗為明顯的。第一，連續數月的抗爭運動，使市民對政府的信任度達至極低點，香港民意研究所的調查中，由去年10月底開始，市民對林鄭月娥的評分，一直非常「平穩」地在20分左右徘徊。在這情况下，政府就算有能力做出適當的應對，都會事倍功半，當政府的應對實際上出了各種問題時，民間負面反應亦會比平常大。進一步說，在低信任環境中，連澄清事實和提供可靠資訊都會變得非常困難，亦直接導致了謠言的廣泛傳播。

第二，發起醫護罷工的工會，是隨着抗爭運動的發展而成立的，林鄭可能認為這是抗疫政治化的體現，但現實上，它只是一個例子，說明了一個很簡單的道理：絕大部分情况下，社會行動都建基於既有的社會網絡，就算在「無大台」的反修例運動中，運動前業已存在的公民社會網絡也起了一定的作用，而經歷了逾半年的抗爭運動之後，一些新的公民社會網絡也在成形，而它們會成為日後各種社會行動，包括近日抗疫行動的基礎。

第三，部分跟抗疫有關的集體行動，用上了之前幾個月的一些抗爭行動模式，例如個別地區居民反對設立隔離營或診所的行動，都有堵路的情况出現，關於粉嶺暉明邨的抗議行動更涉及縱火，這在大半年前的香港是難以想像的。政府可能認為這些都是不必要的過激行動，但無論堵路是否合理，客觀現實就是政府之前處理社會運動失當，令抗爭行動不斷升級之餘，亦令更多市民接受了激烈行動的必要性。

抗爭運動就是疫情「背景」 非政治化

第四，民眾表達對政府處理疫情的不滿時，會用上從抗爭運動而來的符號和論述資源，例如「光復香港，時代革命」演變成「康復香港，時代抗疫」，雖然兩句口號在字面意義上關係不大，但形式上的挪用，仍然足夠產生一種文本互涉，大眾如何理解前一句口號會影響到大家如何理解後一句口號。個別例子之外，在連登上，1月22日至31日間那些以武漢肺炎為主題的帖文中，有約三分之一用上了跟之前抗爭運動密切相關的語言。

再重申一次，這些現象的出現，不是因為有什麼人或者組織刻意把疫情問題政治化。抗爭運動實實在在就是疫情的「背景」，社會對疫情的理解和反應不可能不受抗爭運動影響。我們甚至可以說，抗爭運動和抗疫其實還未真正全面連結起來。始終，抗疫問題在性質上還是有其獨特性。同時，抗疫期間，大家自然是安全為上，少上街和避免人多的活動，所以縱使仍然有一些抗爭行動在進行﹙例如2月14日在荔枝角收押所外的「和你過情人節」﹚，但參與人數都不多。

社運休止期 運動轉向內部鞏固

此刻，抗爭運動正處於一種被迫休止﹙enforced abeyance﹚的狀態。休止狀態﹙abeyance﹚是社運研究裏的一個概念，大意是指一個社會運動總有高潮和低潮，當外部環境不利社運動員，因而社運處於低潮或休止期時，社會運動會轉向進行一些內部鞏固的工作，繼續維護和建設一些網絡和結構，而當下一波高潮再來時，這些在休止期建立和維持的結構﹙abeyance structures﹚就會起着很大的作用。例如2016年旺角衝突之後至2019年反修例運動之前，香港的民主運動就可以說是進入了休止期，但在所謂休止期中，其實仍然有不少人進行不少不起眼的工作，尤其在社區組織方面。而這些社區組織和網絡，在反修例運動裏不少地區行動以及11月的區議會選舉中，是起了一定作用的。

當下的狀態也可以如此理解，當疫情的不確定性令社會動員暫時變得難以進行時，運動參與者可以做的，主要就是內部鞏固和網絡建構的工作。事實上，觀乎近日facebook專頁「香港人日程表」的內容，很多被宣傳的「行動」都是各新成立工會的會員大會或者街站。另外，一些運動支持者近日也留意到YouTube上親建制KOL湧現的現象，開始關注「網絡戰線」。

運動再次爆發的基本條件存在

疫情消退後，抗爭運動會以多大的氣勢捲土重來？17年前，沙士疫情、經濟衰退，以及23條立法爭議，造成了7月1日50萬人上街，成為回歸後第一起關鍵事件。17年後，社會運動在武漢肺炎出現之前已經如火如荼，正如不少論者提過，疫情出現，本來是特區政府挽回一點民望的機會，可惜現實卻是強化了民眾的不信任，搶購廁紙和搶劫廁紙，幫助了市民理解學者口中的「失敗國家」是什麼。之前抗爭運動的問題未解決，加上疫情期間積累的不滿，運動再次爆發的基本條件是存在的。

當然，筆者不敢隨便預測數個月後會發生什麼事情，疫情本身如何發展是未知數，政府還有時間亡羊補牢，而社會運動的內部鞏固和組織工作的效果如何，也會影響到動員再來時的光景。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授