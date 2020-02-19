「壞事當作好事」心態 絕不可取（文：丘健和） (09:00)

觀乎內地政府的疫情防控工作，從起初的封省封市，到現今實行的社區封閉式管理、動員醫護人員支援湖北，及兩星期內興建火神山及雷神山醫院、利用大數據分析疫情趨勢，作為改善疫情防控工作的依據等，如果用「硬核」一詞來形容也不為過。

以上的一連串措施，中國向外界展現出「舉國體制」模式，在一定程度上發揮出「集中力量辦大事」，組織動員能力強大的制度優勢，這也跟東亞傳統社會文化裏，個人權利服從於公眾利益有關。

必須強調，是次疫情自去年底已經醞釀，長達一兩個月期間，當局卻一直若無其事，直到今年1月中下旬出現春運返鄉人潮，全國爆發疫情風險大增後，當局才亡羊補牢，急推「硬核」式防控措施，暴露出內地當局的治理能力，包括「由上而下」體制，以至公共衛生及應急管理的短板和不足。

拋棄人本價值 誤國誤民

對於這種「舉國體制」模式，不難發現將肺炎疫情「壞事當作好事」的報道及評論，充斥在媒體及網絡世界。筆者早前曾讀過一篇評論：「要揚名立萬，就要一個厲害對手，需要一個高難度戰場……如果武漢不是遇上新病毒，世界未必看到，原來中國這制度運行起來，是這麼高效、這麼厲害。」當前疫情尚未平息，不少輿論卻急不及待地把一場「災難」當作一種「成就」來吹捧和歌頌，表面上是宣揚「正能量」的主旋律，實際上展現出來的卻是「低級紅」，與「厲害了我的國」的自大心態一脈相承。

這種「壞事當作好事」、「喪事當喜事辦」等盲目樂觀的心態，不僅把人本價值拋棄得蕩然無存，更是誤國誤民：一來令國人對疫情防控稍為鬆懈，二來國際社會減少對中國的支援，過去一個月以來的努力隨時化為泡影！

真正的「正能量」，應該體現在支援抗疫的「逆行者」，特別是醫護及科研人員的專業精神和捨己為人的使命上。反觀把「壞事當作好事」的心態，無異於魯迅筆下的「阿Q」般，透過精神勝利法來自我安慰的表現。

制度優勢不應只體現在「集中力量」

「前事不忘，後事之師」，這場疫症對國家治理及發展進程而言，絕對是一本沉痛的教科書。我們需要實事求是地正視、擔當和反思，避免重蹈覆轍。再進一步來說，制度優勢不應只是體現在「集中力量辦大事」單一層面上，要有效預測、防範及降低危機帶來的風險，才是一個現代化政府應當擁有的制度優勢，也是未來國家推動「治理能力現代化」時，需要急起直追的地方。

作者是香港青年時事評論員協會會董