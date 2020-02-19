疫情下的習近平（文：呂秉權） (09:00)

要知道中共總書記習近平應對武漢肺炎的思考，甚至涉嫌隱瞞的可能，要先認識習近平是一個什麼人。

2012年，中共十八大前夕，登上大位前的習近平突然「神隱」達兩個星期（9月2日至14日），並臨時取消多項重要活動，包括與訪華的美國時任國務卿希拉里、丹麥首相的會面，缺席中央軍委會議等（習時為中央軍委副主席），惹來各種揣測。

9月15日，習近平重現人前，參觀中國農業大學，他給世人的第一個重要信息是中共未來的「雙百藍圖」，即實現「我們黨成立100周年時進入創新型國家行列、到新中國成立100周年時建成科技強國的宏偉目標」。有分析指，習近平預示自己就是帶領中國達成兩個百年目標的人。

2012至2017年頭5年執政，習近平為中國全面進入「習近平新時代」鋪路，經有「三朝國師」之稱的政治局委員王滬寧（時任中央政研室主任），將習的「治國方略」打包，由3個字的「中國夢」，變為28字的「習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略」，再變為16字的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，在2017年的十九大寫入黨章，翌年修改入憲。

習對2020年政績念茲在茲

「習近平新時代中國特色社會主義思想」的主要精粹，是提出「習近平新時代」的「新三步走」方略，第一步是2020年（百年黨慶前），全面建成小康社會；第二步是2035年，基本實現社會主義現代化，中國經濟實力、科技實力將大幅躍升，躋身創新型國家前列；第三步，2050年（百年國慶後）把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，成為綜合國力和國際影響力領先的國家，全體人民共同富裕基本實現。

換言之，2020年全面建成小康社會，是「新三步走」極重要的第一步，其一系列經濟指標（小康、脫貧等）達標甚至超額完成，對「習近平新時代」和習近平本人的政績，有重大意義。因此，習近平經常對2020年的政績，念茲在茲。

2月15日，中共黨刊《求是》刊登習近平在2月3日中央政治局常委會會議就應對武漢肺炎疫情工作的講話。

講話罕有地用了12個「我」，要突顯習近平對抗擊疫情「親自指揮，親自部署」（這句話在中央台大賣廣告）的角色。

這篇講話透露了一個重要信息，就是「1月7日，我（習近平）主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求」。不過，1月7日，這疫情信息並沒對外公布。

疫情信息在政治局常委會層面扣留14日

1月7日是一個重要日子，因這是中共最高層會議披露有關疫情信息的最早日期。不過，到1月20日，即內地專家鍾南山捅出疫情的當日，中共高層才默許疫情公諸於世。這有關全國老百姓和境外人士生命安危的重要信息，足足在中央政治局常委會層面扣留、瞞報了約14日。這關鍵的14日，全國人流依舊春運大遷徙，湖北和全國各地繼續大搞聚眾餃子宴、4萬家庭「萬家宴」，武漢向民眾大派20萬張免費旅遊券旅遊至年十五，有部門繼續搞春節團拜大會，隱形病人到處播疫，病毒幾何級地擴散。

習近平聲稱在1月7日的中央政治局常委會會議對疫情防控提出要求。不過，新華社當日的會議公布對疫情隻字不提。這有兩個可能，第一，習近平說了，但不公開，這較大可能。第二，是習近平沒說，但後加進去。

關乎全民生死的一件大事，如果1月7日不公布，即代表習近平當時可能認為疫情並非太嚴重不受控，或者認為可以博一博，只要關閉「華南海鮮城」等疫點和隔離只有小量的患者，疫情就不至失控。

1月7日的中央政治局常委會會議，主題是為全國兩會做準備，聽取全國人大、國務院、全國政協和「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）等報告。此外，就是有關對習近平的政治忠誠的要求和經濟目標任務。

「會議強調，新的一年裏，中央書記處要帶頭增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，圍繞中央政治局和中央政治局常委會工作安排，緊扣全面建成小康社會目標任務，完成好黨中央交辦的各項任務。」

顯然，「全面建成小康社會目標任務」等因素令疫情被蓋下去。

現代版7000人大會 要地方繼續達成硬指標

這還不止，2月12日，中央政治局常委會再度開會，以防控疫情、不要過度防疫影響經濟及要求地方經濟增長按原定計劃達標為重點。

會議沒有修訂原來經濟增長指標（相信未來或有可能修訂），3次要求地方按原來目標「跑數」，引文如下：

「努力實現今年經濟社會發展目標任務。」

「會議強調，今年是全面建成小康社會和『十三五』規劃收官之年。各級黨委和政府要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定，努力實現黨中央確定的各項目標任務。」

「努力實現全年經濟社會發展目標任務。」

在疫情如此嚴峻之時，習近平尚且以經濟達標的思維凌駕大局，那麼在疫情未太失控的1月7日，習近平會否更加以經濟達標的想法來蓋過疫情公布呢？

1962年，大躍進、大饑荒（死亡三四千萬人）後，中共曾經開過史上著名的7000人大會。當時，由於中央決策失當，導致地方死人無數、生產停頓、農業癱瘓、經濟百廢，但由於中央仍要收入和收糧，於是將全國縣委書記及以上的官員都召來北京開會，要求大家繼續為中央跑數，儼如在「乞兒兜裏拿飯吃」。

今時今日，隱瞞一筆的人禍未清算，北京又上演現代版的7000人大會，要地方繼續達成硬指標，人禍凌駕天災變成魔鬼，歷史正在重演。

作者是浸會大學新聞系高級講師