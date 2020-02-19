進入「後疫情」：內地轉調、香港陷財赤（文：陳景祥） (09:00)

內地招數不多 比2003年遠為艱難

「封城」之初，中國官方的宣傳是要「不惜一切」阻截疫情蔓延，然而到了2月3日政治局常委會會議召開，習近平主席開始表露對防控措施「已經衝過頭」的憂慮，認為會威脅到內地經濟；中宣部隨之轉調，要求官方媒體聚焦於「經濟復蘇」（Xi warned officials that efforts to stop virus could hurt economy: sources，路透社，2月11日）。

在疫情尚未完全消退之際，北京已經把工作重心提前轉移到「後疫情」階段，部署重新啓動經濟生產。很明顯，「封城」時間太長，對內地經濟民生會造成嚴重影響。

很多人把當前的新型冠狀肺炎對內地經濟的影響，和2003年沙士比較；沙士一役內地經濟也受重創，但恢復速度很快，2003年底經濟已基本恢復動力。要注意的是，2003年是中國加入世界貿易組織（WTO）之初（2001年加入），內地正邁向成為世界工廠，為中小企尤其製造業創造了大量發展機會。外需強勁、基礎設施投資需求大、人口紅利處於高峰期，與現在比較，這些條件已大不相同。

據內地學者提供的數據，從2001年至2010年，內地進出口總額同比增速均值達到21.1%，2003年全年，對外貿易總額同比增長更達到37.1%，沙士疫情的打擊對外貿影響很微。然而從2011年至今，進出口總額同比增速已回落至5.3%，與沙士時期前後的高速增長完全不同（參考：〈新冠肺炎疫情如何影響中國經濟？八位經濟學家的觀點〉，未央網，2月2日）。

此外，2003年沙士時期內地無論政府、企業、居民的槓桿比率（借貸比率）不如目前般高，央行可以運用貨幣政策刺激經濟，但如今資本回報率下降，槓桿比率已經處於高水平，政府很難再用大規模投資推動增長的「傳統」方法。

換句話說，今時今日疫情平息之後內地用什麼方法去刺激經濟，招數並不多，難度也大，比2003年要遠為艱難。

民企受影響 直接衝擊就業市場

中國社會科學院有份就疫情如何影響內地企業，發表了「企業開工力」調查報告，調查是為了解內地工廠預期能否在2月14日春節假期後開工。結果顯示，疫情造成了一定的悲觀預期，2月1日發表的第一期報告中，有三分之二的企業表示只能承受兩周以內的延期開工。其後第二期報告中，預期可正常開工比例最高的是國有企業（83%），其後為外資企業（80%）、民營企業（60%）、集體企業（39%），最低是個體戶（30%），反映疫情對民企和個體企業的經營影響最嚴峻。

民企受影響，直接衝擊大陸的就業市場。大陸目前擁有勞動力約9億人，除了國家黨政軍企事業人員近2億，餘下的7億勞動力之中，80%左右都需依靠民企和私企解決就業問題。過去一段長時間，大陸經濟要千方百計「保七」（7%增長率），因為「保七」才足以創造足夠就業崗位，吸納每年新增的勞動力。對內地來說，保就業關乎社會穩定，是政治問題。

總理李克強在上周的國務院常務會議上表明，目前要關注就業問題，防止大規模裁員；會上強調要維持「六穩」：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期；就業居「六穩」之首，其重要性不言而喻。

港府難再推動大型工程建設

香港又如何？財政司長下周公布預算案，應該會對疫情下的經濟狀况作出評估、提出對策。2003年沙士之後本地經濟很快就復蘇，主要得力於內地自由行和房地產興旺（賣地和房屋供應都大減），消費和投資都大幅上升。2003年GDP增長為3.1%，2004年為8.1%，復蘇非常強勁。現在新型冠狀肺炎疫情結束後，本地經濟可以再來一次這樣的強勁反彈嗎？

內地已沒有像自由行一類立竿見影的「惠港」措施，本屆政府也表明不會再「炒起」樓市，剩下來的，還有什麼招數？

香港慣用的刺激經濟手法，主要是基建投資。回歸前港英政府在1989年推出「玫瑰園」十大基建計劃，一來是穩住八九六四之後的香港人心，二來是希望在英國結束管治前保住經濟暢旺。回歸後另一次玫瑰園計劃是2007年曾蔭權提出的十大工程，當年（2007至2008年度）的《施政報告》提出的是「十大建設，繁榮經濟」，用意明顯，但十大建設中有部分工程失誤，卻為日後帶來了多場政治風波。

以現在特區政府的政治能量，很難再推動這種大型工程建設。以財力計，政府坐擁龐大儲備，但未來幾年公共財政可能會持續出現赤字。回歸以來，只有5個財政年度錄得赤字（1998至2004，6個財政年度只有1999/2000有盈餘，其餘5年皆「見紅」）。其間亦出現最高紀錄的財赤，就是2001/2002年度的633億元赤字。現在陳茂波司長預測今年財政赤字會破紀錄，意味財赤可能高達700億元以上。

破紀錄赤字無可避免 或入「赤字周期」

去年因反修例風波和中美貿易戰，本地經濟已開始放緩，政府接連推出「救市」措施，包括去年8月的191億提振經濟方案、10月的20億撐企業基金、12月的40億支援企業和就業基金，上周五政府再度公布設250億防疫抗疫基金；開支大幅增加，但去年的經濟增長如無意外應是負數，一加一減，破紀錄的赤字無可避免。

這兩年民怨大，政府唯一可以做的，就是大手花錢「維穩」，各種形式的資助、補貼、減免開支等只能加不能減，政府財政或許會進入「赤字周期」。

政府的「長遠財政計劃工作小組」（2014年）曾經預計在2.8%增長的基準經濟情境及現有服務水平下，即使教育、社福及衛生方面的服務維持現有水平，香港將會在2029至2030年度出現結構性赤字。如果服務水平增長，結構赤字會提早在2021年出現。現在看來，這個「推算」成真的機會正愈來愈大。

作者是資深傳媒人