港澳辦升格重組與中央對港政策（文：盧文端） (09:00)

黑色暴亂是港澳辦升格最重要背景

香港「修例風波」出現的「黑色暴亂」，對香港的一國兩制實踐和中央對港工作造成前所未有的嚴重挑戰和巨大衝擊。這是港澳辦升格重組最重要的背景。對於香港黑色暴亂，國家主席習近平在巴西的講話表達了中央的嚴正立場，其中的3個「堅定不移」，即中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，表明中央對港工作已經提升到維護國家安全、維護一國兩制原則底線、反對外部勢力干預的層面，中央必須改革對港澳工作領導體制和工作機制，才能應對香港一國兩制實踐的嚴峻挑戰。

討論港澳辦的升格重組，不能離開中美博弈的大背景。當今世界正處於百年未有之大變局。中國「強起來」的新時代遭遇世界「大變局」，美國對華發起貿易戰，全方位遏制中國。香港的黑色暴亂正是在這個大背景下發生。中央已將這場黑色暴亂定性為直接危害國家安全的「港版顏色革命」。美國公開推動和支持香港的黑色動亂，並在議會通過《香港人權與民主法案》，為自己製造干預香港事務的法律根據，為香港激進勢力和暴力分子張目，將香港變成牽制中國的棋子。中央必須加強對港工作的領導，強力反制以美國為代表的外部勢力對香港事務的干預。

張曉明工作得肯定 經驗受倚重

港澳辦升格重組，是落實十九屆四中全會精神，從國家治理層面強化中央對港澳工作的集中統一領導和港澳辦的統籌協調功能，是中央港澳工作領導體制和工作機制的重大改革和調整，體現了升格、重組、統合和理順的原則，表明中央更加重視港澳工作。具體來說，有3方面的內容和信息特別值得重視：

其一，中央港澳工作協調小組及其屬下的小組辦公室，原有的協調職能變成領導職能，以加強中央對港澳工作的領導。

其二，港澳辦有兩塊牌子，對外是國務院港澳辦，對內同時又是中央港澳工作協調小組辦公室。港澳辦作為中央港澳工作協調小組辦公室實體化，職能升格，由國家領導人兼任主任，主政港澳辦。

其三，針對都屬正部級的港澳辦主任與香港中聯辦主任誰大誰小、港澳辦與香港中聯辦誰領導誰的老問題，將港澳辦與香港、澳門兩個中聯辦三家實行一體化領導，全國政協副主席夏寶龍出掌港澳辦，張曉明改任分管日常工作的副主任，擔當常務副主任角色，香港、澳門中聯辦主任也兼任港澳辦副主任，以體現港澳工作一體化領導。

港澳辦升格之後，主任已屬國家領導人級別，屬於正部長級的張曉明需要改任常務副主任。這是配合港澳辦升格調整必須作出的正常安排，這個崗位也是中央港澳工作體制調整後日常運轉的中樞環節，根本不是什麼「降職處罰」。

事實上，張曉明在港澳工作方面的表現，中央是肯定的。我們都看到，張曉明在出任香港中聯辦主任期間，按照全國人大常委會的「8．31決定」，致力推動落實「雙普選」；妥善應對和大力支持特區政府處置非法「佔中」事件，維護了香港社會大局穩定；堅決遏制和打擊「港獨」勢力，努力推動人大常委會對香港《基本法》第104條作出解釋，明確了參選和宣誓就任特區法定職務的法定條件和要求，維護了香港基本法的權威，等等。張曉明離開香港中聯辦時，正值香港回歸祖國20周年，習近平主席親臨香港視察，香港當時的形勢平穩祥和，正處於開啟發展新階段的時間點。

張曉明從事港澳工作30多年，對一國兩制理論和中央的港澳政策有深入透徹的研究理解，多年參與中央有關港澳政策重要文件的起草。他在這方面的深厚功底，即使是一些港澳問題的學者都難以相比。張曉明在港澳工作方面累積了豐富經驗和廣泛的人脈關係。這些都依然受到倚重。

中央對港政策工作要求沒有變

港澳辦升格重組，有國家級領導人的夏寶龍主政，所顯示的是中央對港工作領導的加強，但不是中央對港政策的改變。中央維護一國兩制、守護法治文明的原則立場不會變，習近平主席在新年賀辭中提出的營造和諧穩定環境、建設安居樂業家園的工作要求也不會變。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長