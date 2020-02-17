當謠言超越智者（文：易志明） (09:00)

當謠言超越智者時，很多非常態的事情便會接踵而來，尤其是遇上諸如疫症等對生命構成威脅的事故時，公眾基於恐慌，往往受謠言影響而作出非理性的行為；有時做出這種條件反射動作的人無分年齡、學歷，甚至背景。最近全城抗疫誘發針對日用品的搶購潮正好說明這個道理。

三人成虎 眼見為真

對普羅大眾來說，抗疫首要的是口罩及消毒用品，在僧多粥少的情况下，大家四出撲貨完全是本能反應。然而，當市民撲口罩之餘，更開始爭相搶購糧油食品，再而是廁紙，甚至女性護理用品等，有在超市搶購物資的人甚至發生肢體衝突。

如此震撼的畫面透過網絡迅速地於不同的社交媒體幾何級數式地廣傳天下，就算本來不相信有物資荒的市民，亦會受到「眼見為真」的心理影響，進而一窩蜂加入混戰。

古時有一個「三人成虎」的故事，正好說明箇中道理，那就是當街上連續有3個人大喊有老虎出沒，其他人不期然地便會相信，由於擔心老虎很快會跑過來，所以馬上拔腿狂奔。

語音短訊推波助瀾

原來謠言也有超越智者之時！遇到這種情况，政府、業界要第一時間站出來澄清，目的是要「快」、「狠」、「準」地粉碎謠言。

針對最近的搶購潮，政府和業界都應盡快站出來闢謠。在商管學上，盡快闢謠是「危機管理」（Crisis Management）的重要一步。但為什麼公眾仍在搶購物資呢？關鍵因素有二：（1）經歷「社會事件」後市民對政府管治能力完全失去信心，怎可能相信政府可以有效地抗疫呢？；及（2）大部分公眾對「危機管理」缺乏認知。

再以謠言為例，市民蜂擁到超市、藥房、便利店，甚至街角小店搶購廁紙的行動是怎樣發生的呢？原來是基於一段透過社交平台發出的語音短訊，內容是一名操廣東話口音的男子透露據他從政府內部得到的消息，內地廠商為全力生產抗疫口罩及醫療用品等，將全面停產紙類製品，意味很快會沒有廁紙、紙巾等貨物運來香港，所以呼籲大家在聽畢該段短訊後馬上四出搶購該等紙類日用品。

此時，只要公眾能冷靜一點，嘗試首先核實資料來源及其真確性，謠言便會不攻自破。

危機管理應對有術

「危機管理」並非商界獨有產物，政府要懂，公眾亦要學習；唯有群策群力，才可望阻止搶購潮拖垮香港的經濟。

企業應付謠言時粗略可分為4個步驟：（1）界定危機——當危機來臨時，首要透過「起因」及「影響」來界定是屬於怎樣的一個危機；（2）分析危機——危機有不同程度的級別，要分析是次危機屬於嚴重或輕微級別；（3）解決危機——認清危機後，盡快釐定應付策略，例如是避險、轉移、減輕，又或面對，而面對就是「接受」的意思；及（4）控制危機——有時危機是不會因一次解決行動而消失，針對這類危機需要採取持續性的行動，藉以加強控制。

說回今次疫症，對全球的每個國家、每間企業，乃至個人都是一次重大的危機，如果人人都對「危機管理」有基本認識，恐慌程度便會減少，那就不會再輕信謠言。讓我們攜手協力打贏這場疫戰！

作者是立法會議員（航運交通界）