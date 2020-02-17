防疫資源昂貴 是因為求過於供（文：鄭立） (09:00)

價格高漲的源頭，是因為稀缺性，是因為求過於供，消費量遠高過供應量。稀缺性決定了價格，這是香港口罩價格上漲的原因。「炒賣」固然可以用政策去遏止，但炒賣的前提是人為製造稀缺，即刻意減少市場供應，目前口罩的稀缺卻非本地人為的，而是中國人大量消耗全球口罩的必然結果，這跟房屋供應不同，這並非人為，也絕非政策能夠干擾或遏止的。

全球現在產能盡開，增加生產線，但請不要樂觀的認為這就能增加供應平壓物價，事情不是那麼簡單，因為全球增產之下，原材料的供應未必能夠追得上，輕則原材料價格會提升，重則無法取得原材料而開工不足。當原材料的價格提升，口罩的價錢也會水漲船高。

有利潤才能令民間找尋更多貨源

這些都是口罩價錢無法遏抑的基礎因素，這導致了香港人去各地蒐集的口罩，成本不斷的上漲，出廠困難，還有貨的採購點愈來愈難找，物流困難。這些你不用是開藥房，哪怕你只是在海外的港人幫本地人買口罩，你都會感受到成本的上升。

但即使成本上漲，只要有利潤，香港的民間還是能從各國中找到供應。有了利潤才能令他們有本錢去找尋更多的貨源，使用更高價的物流方式，為香港帶來更多的供應。請排除「成本多少應該賣多少」或者「良心價」這種「道德」議題，香港需要增加防疫物資，如口罩的供應，向全球輸入更多物資，對於香港的抗疫是有重要作用的。

他們牟利的行為客觀上就是能為香港帶來防疫物資，那正是香港需要的。

政府控制價格或供應 香港將無物資可用

假設政府去徵用物資，控制價格，消除了這種利潤，甚至抵不上採購與運輸的成本，結果自然會令輸入防疫物資的私人活動萎縮。利潤能令人還願意千辛萬苦在外取得貨源，消除了利潤就會消除了動機。若政府控制價格或者供應，將會令香港落入無防疫物資可用的境地。

香港並不能和台灣比較，台灣能夠控制價格，是因為他們一直有口罩工業，有一定的供應控制權，在政府保障了生意全部採購再統一配給下，他們可以安心增產。但香港的工業早就萎縮，欠缺工廠，也沒有原料出產，所以香港根本完全控制不了貨源，只能向外購買。

你要控制商品，才能控制價格，但你手頭上根本沒有這種商品，又何以控制價格？可見香港政府是沒條件控制任何事的，只會導致資源枯竭的災難性結果。只有放任民間社會各師各法，予以金援，驅之以利，增加全港的供應，才能夠使香港有充足的防疫資源抗疫。

作者是專欄作家