不封關是恐懼的源頭（文：曾志豪） (09:00)

一個月的抗疫運動，一下子打破了香港物質充裕有秩序的神話，香港人淪落街頭搶口罩大米廁紙。

全部都和庸官治港有關。

市民超市瘋狂搶購物資，一是擔心大陸疫情影響供貨，二是擔心香港本身疫情失控，人人自危減少外出，於是囤糧留守。問題是，為何香港人會擔心香港疫情失控？因為林鄭一直不肯封關，不肯阻斷中港的疫情交流渠道，當防具不足，而疫症傳入風險不斷，市民恐懼便無法遏止。

「不肯封關」成為政府最大敗筆，是所有行動處處碰壁的原因。

為什麼各區都有居民反對設置隔離中心或者指定肺炎診所？其一當然是「不要在我家後花園」的心態，這是任何地方都有的現象，無可避免。政府在過去半年的抗爭運動，又失信於民，地區民眾天然便有抗拒情緒。但更重要是，「不封關」，市民很容易會有這種想法：「如果一早封關，便不會有這麼多輸入個案，疫情沒有那麼嚴重，便不會需要起這麼多的指定診所或者隔離中心。所以政府不肯封關，卻要在我家附近起隔離中心，是市民為政府的失職結帳埋單。」在這種情緒下，市民自然反抗。

醫護罷工便是因為「不封關」：「封了關仍有疫情，醫護心甘情願上戰場。不封關而疫情擴散，醫護便是為政府的失職埋單。」

來到今天，林鄭仍然挑釁市民：「今日再講封關已經無意思」，她不明白市民對「封關」有實際需要。當李嘉誠王維基黃之鋒都能夠買到數以十萬計的口罩，林鄭政府團隊只懂招標然後說「好困難」的行政無能便表露無遺，更令市民不願意為這種草菅人命的政府付出。

林鄭在記者會公然說，強制隔離的人士其實是低風險，也並非來自湖北，所以社區播毒之說不能成立，她知道自己在摧毁政府定下的「強制檢疫隔離」政策嗎？她的施政令香港社會進入不可逆轉的傷害，比任何病毒都兇猛。

作者是傳媒工作者