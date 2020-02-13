中央挺港抗疫 反對藉機搞政治（文：盧文端） (09:00)

中央從三方面支持香港抗疫

中央支持香港對抗新型肺炎，主要表現在3個方面：

第一、支援口罩。對抗新型肺炎，香港最缺的就是口罩，全球採購至日前到貨不足十分之一。患難見真情，就在香港最無助之時，中央在內地口罩同樣緊缺的情况下伸出援手。在國務院港澳辦大力協調下，內地向港輸出1700萬個口罩。港澳辦的努力在香港受到好評。另外，香港中聯辦、湖北省港澳辦也協助運送藥物到滯留湖北（包括武漢）的港人等。

第二、控制人流。香港確診個案顯示疫情愈來愈緊迫，特區政府根據疫情變化和內地往來港澳人流的實際情况，提出多項加強口岸管控的防疫措施，國家不同部門及時全面配合：國家移民管理局迅即停發香港旅遊簽注，包括個人遊、團隊簽注以及深圳的「一周多行」；公安部以及廣東省邊防單位，安排了到港旅客離境體溫檢測；國家鐵路集團、國家民航局分別調整鐵路服務和協調內地抵港航班安排；廣東省亦叫停了數千個境內境外旅行團。這些措施一一對應香港的防疫安排，為本港全面抗疫提供有力支持。

第三、確保日常消費品供應。疫潮肆虐下，內地多省封城、封市，物資供應緊張。香港市面縱使出現搶購日用品現象，但物資供應卻沒有受太大影響，香港市民日常生活需要得到保障。這與中央大力支持密不可分。疫情發生以來，廣東300個供港基地開足馬力，確保基地生產正常、貨源充足，保證了果菜奶蛋糧油和活豬對港供應正常；廣西供港蔬菜基地等在承擔供應湖北等省蔬菜重任下，仍確保了供港蔬菜的供應；華潤集團、粵海集團、中銀香港、工銀亞洲等一批在港中資企業，亦迅速就應急防護品、生鮮供應、貸款服務等不同方面提出支援。這些措施發揮了穩定市場、支援抗疫的重要作用。

將防疫政治化有內因和外因

《明報》〈防疫上下一心 須防自亂陣腳〉的社評指出，「當前香港面對疫潮威脅，需要沉着冷靜、上下一心，不應拿防疫抗疫來做政治操作」。明報這篇社評的觀點，表達了香港的主流民意。不幸的是，有人不顧一切將香港的防疫抗疫政治化，其代表就是「醫管局員工陣線」策動的醫護罷工事件。

為什麼2003年的「沙士」沒有政治化，2020年的新型肺炎疫情卻被政治化？主要原因有兩點：一是「修例風波」的延續；二是與外部排華風潮相關聯。

有媒體報道，組織醫護罷工的「醫管局員工陣線」，主要搞手與「修例風波」中的「暴亂者」關係密切。他們無視香港的經濟運行和日常生活都不可能完全斷絕與內地往來的現實，刻意將防疫政治化，以防控疫情為招牌，拿市民健康安全作政治籌碼，以癱瘓醫療系統的極端手段為要脅，要求特區政府關閉香港與內地所有出入境通道，背後的目的就是製造香港與內地的對抗，實質上與反修例的「五大訴求，缺一不可」是異曲同工。將新型肺炎疫情政治化，正是反修例行動的延續。

考察香港的政局，不能離開中美博弈的大背景。美國利用香港「修例風波」作為牽制中國的手段，已是公開的秘密。面對這次新型肺炎疫潮，美國不僅對中國採取不友善的行動，把對中國的旅行警告提高至同伊拉克、阿富汗一樣的最高級別，而且帶動一些國家煽起排華風潮。香港的防疫政治化與外部勢力的排華風潮形成呼應之勢。無獨有偶，台灣民進黨當局藉機炒作要加入世界衛生組織，企圖在國際社會營造「兩個中國」或「一中一台」的錯誤觀感。

對此，中央作出了反擊。外交部發言人華春瑩直指美國「不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭」。國台辦負責人也指台灣民進黨當局「以疫謀獨」絕不會得逞。對於有政治勢力將香港防疫政治化的所為，中央當然也是堅決反對。中央媒體和《文匯報》、《大公報》等有官方背景的報章猛烈抨擊醫護罷工的言論，已經表明了中央的態度。

罷工落敗說明政治化不得人心

新型肺炎疫情還未結束，攜手阻止疫症在社區蔓延是香港社會當務之急。港人應該記取，面對「沙士」疫潮，全體香港市民憑藉共同抗疫的團結精神，官民專家醫護同心合力，最終擊退「沙士」病毒。醫護罷工落敗收場，說明將防疫政治化不得人心。面對新型肺炎威脅，所有愛護香港家園的市民應該上下一心，抵制政治化，全力以赴戰勝疫情。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長