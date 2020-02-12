將疫情變失控 將壞事變「好事」（文：呂秉權） (09:00)

習近平與李克強、孫春蘭對比強烈

習近平給人的觀感，與連日來東奔西跑的總理李克強，和連續10多日長駐重災區武漢指導防疫的副總理孫春蘭，形成強烈對比。

千呼萬喚，前日（2月10日）習近平終於視察這被他稱為「人民戰爭」的武漢肺炎疫情，但不是直奔重症疫區武漢，而是在家門北京考察。

不過，這足以令內地黨媒不停複製新聞和宣傳，各界被號召對「習視察」和「習講話」發表鼓勵表態和振奮精神。早前，習近平沒有露面，他早幾日的講話、指示已成為了央視連日大做特做新聞的好材料，現在他走訪京畿，怎能不加倍重視？

「在疫情防控處於膠著對壘的緊要關頭，習近平總書記深入疫情防控一線調研，並通過視頻連線專門聽取中央指導組、湖北指揮部匯報，對疫情防控工作進一步作出部署……」

中央台主播在昨日（2月11日）的新聞聯播煞有介事的說，乍聽之下，以為習近平作為中央軍委主席，已到武漢第一線，深入各危重重災區，為國人赴湯蹈火，冒險指揮疫情，化身成為戰狼，做了中華民族和國際級英雄。

但其實，那又是央視的「翻生」報道，只是報道習在北京視像連線孫春蘭和武漢醫護、軍醫等，再讓人高度評價習早一天的北京考察。

武漢肺炎病人在政治上非常危險

在習近平視察北京的新聞畫面中，習近平沒有和病人和病者家屬對話，只對醫護、官員、居委員和很大機會「被安排路過」的市民發表「重要講話」和「親切慰問」。即使相隔視像屏幕，習近平亦不敢直面患者，那不是病毒使然，那是因為武漢肺炎病人真的很危險，在政治上非常危險。

這種官民對話，令筆者想起2011年死傷達200多人的溫州動車追撞事故後，中國政府為了盡快恢復鐵路通車而沒有全力救人，甚至險些將仍有生命的車廂坑埋。事後，時任總理溫家寶到溫州善後，他直接與家屬對話，被家屬批評當局不尊重人命，賠償時竟似街市賣菜般，對人命不停討價還價，讓家屬感到二次創傷。溫總當時人道處理，讓家屬消了消氣。

習近平在這次北京的考察中，到了社區、醫院和在室內遠程視像連線武漢，不停重申和發表一些基本的防疫抗疫原則，十分包羅萬有。

例如：「要堅決做到應收盡收。控制源頭、切斷傳播途徑，是傳染病防控的治本之策。要採取更加有力的措施，盡快增加醫療機構牀位，用好方艙醫院，通過徵用賓館、培訓中心等增加隔離牀位，盡最大努力收治病患者。」

又例如要「全力做好救治工作」，要「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」等。

不過，習近平在北京的考察中，帶同負責維穩的公安部長趙克志在身邊，並3次要求做好宣傳和輿論引導，大有為疫情和「人禍」洗太平地之嫌。

有關引文如下：

「要深入宣傳黨中央決策部署、對湖北和武漢的關心重視，宣傳一方有難、八方支援的大愛精神，宣傳一線醫務人員、基層幹部、公安民警、社區工作者、志願者等的感人事迹，展現全國各族人民堅定信心、同舟共濟的堅強意志。要及時發佈權威信息，公開透明回應群眾關切，增強輿情引導的針對性和有效性。」

「要深入宣傳黨中央決策部署，營造萬眾一心阻擊疫情的輿論氛圍，凝聚起眾志成城、共克時艱的強大正能量。要廣泛普及科學防護知識，引導群眾正確理性看待疫情，增強自我防範意識和防護能力。要及時回應社會關切和輿論關注。」

「（對廣大醫護人員，有的不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命）各級黨委和政府要關心關愛他們，大力宣傳優秀典型和先進事迹。」

此時此刻 竟露骨指導正面宣傳

而較早前，中宣部已經調撥300名記者進入湖北，為習近平的宣傳任務工作，表示要統籌好疫情防疫宣傳、「決勝全面小康」、「脫貧攻堅」等重大主題宣傳，為經濟社會發展目標，提供有力輿論支持。

在此時此刻，「習思想」居然如此露骨地指導正面宣傳，到底有何值得宣傳炫耀之有？

「白事變成紅事辦」，這本質上根本就是一樁白事。

作者是浸會大學新聞系高級講師