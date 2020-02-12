視布蒂吉格如另一「奧巴馬神話」 言過其實（文：劉慧君） (09:00)

民主黨在艾奧瓦州的黨團會議以複雜見稱，簡單而言，選民需要在會議當晚兩輪投票。在首輪投票（pre-realignment vote）中支持率不足15%的參選人會被淘汰，選民需在次輪投票（post-realignment vote）中重新投票。但由於美國選舉精神都是要避免造成多數凌駕少數的暴政，為秉承傳統，艾奧瓦州亦不以最終的票數（popular vote）選出贏家，反而把該選票數字計出州代表對應值（state delegate equivalent），並按比率將之換算為全國黨代表大會的票數（national convention delegates），從而選出民主黨參選代表，在11月大選中與共和黨的特朗普一決雌雄。

過往，民主黨只公布州代表對應值，但這種做法一直為人詬病。以上屆為例，最終成為民主黨候選人的希拉里（Hillary Clinton）僅以49.84%的州代表對應值，打敗取得49.59%的州代表對應值的桑德斯（Bernie Sanders）。由於比率過於接近，有人質疑桑德斯是贏得最終票數。在這種爭議下，民主黨遂於今年雙雙公布州代表對應值和最終得票的數字。如此改變本能更公開透明，卻更增複雜性，最終鬧出「雙胞胎」。

再度角逐民主黨總統候選人的桑德斯，其總得票數以約2600票之差居首，宣布於艾奧瓦州中勝出。但布蒂吉格卻取得564州代表對應值，比奪得562州代表對應值的桑德斯高0.1個百分點，他同樣宣布自己勝出。但由於過去都是以州代表對應值論勝負，故美國傳媒都傾向視布蒂吉格為是次初選的贏家。

或成最年輕及首名同志總統

要於今屆取得代表民主黨參選總統的資格，就必須在約3980的全國黨代表大會票數中最少得過半，而艾奧瓦州只有41票，亦即僅佔1%，且並非採取勝者全取的方式，對大局的最終影響可謂不足掛齒。然而，醉翁之意不在酒，作為全國第一個舉行初選的州份，能打下漫長選戰的第一場勝仗，除代表可贏得媒體鋪天蓋地的報道以取得更大的媒體話語權外，更重要的是奪得各種選舉資源，令捐款和義工隨之接踵而來。美國土地遼闊，總統候選人難以跑遍大小地區拜票，故極需要依靠義工到各家各戶以敲門和打電話的方式接觸選民，並刊登各選舉廣告來增加曝光率。

確然，這0.1個百分點令布蒂吉格頓時聲名大噪，他於艾奧瓦州一戰後僅僅數天，便獲得400萬美元的捐款，這使他入主白宮之路氣勢大增，成為民主黨一大「黑馬」，甚至有人將他與奧巴馬相比，認為他有能力為美國政壇再創神話。當中原因有二：首先，若他當選，他將會成為美國史上最年輕的總統；更重要的是，美國將會誕生首名同志總統，與奧巴馬以非裔身分出任總統一樣，將會為美國帶來劃時代的意義。

黑人與同志走過的路 或難相提並論

然而，從美國歷史來看，黑人與同志所走過的路或者難以相提並論。黑人過去由奴隸到解放，再由馬丁路德金時代的公民抗命，到近年的「Black Lives Matter」運動，經過數百年來的血腥抗爭，其種族的平權運動至今仍從未有停止過。奧巴馬的當選可謂是撼動了白人的精英主義，亦衝擊了社會對黑人的打壓，為有色人種寫下歷史新的一頁。無可否認，美國看似自由開放，但保守派人士仍為數不少，同性戀者在社會或多或少仍受歧視。可是，美國最高法院早於2015年時，就「Obergefell v. Hodges」一案中裁定同性婚姻受到憲法保障。相較時有黑人仍被白人警察槍殺的新聞，布蒂吉格與奧巴馬當選總統的意義或許不盡相同。

桑德斯倡「基層運動」 推倒腐敗體制

反觀另一參選人，亦即是在艾奧瓦州取得最多選票的桑德斯，他主張的「基層運動」（grassroots movement）正正是要推倒現時華盛頓腐敗的政治體制，為美國帶來改弦易轍的變革。桑德斯過往一直蔑視國內的華爾街、科技巨擘、藥廠和石油公司等，以政治捐獻的方式操控國家政治，造成極大的貧富懸殊與環境危機。奧巴馬時代，因其選舉經費大多來自小額捐款而創造一時佳話，但亦有不少來自大財閥的捐獻。適逢2008金融危機，奧巴馬挾着「改變」（change）的口號上台，但桑德斯對他未能於執政期間起訴背後的銀行家仍感憤怒，於是摒棄所有最誘惑的籌款活動，希望做到真正的與民同行。若他能只依賴民眾的小額捐款，而最終能入主白宮，他將能成功實踐一場由下而上的基層政治選舉。他將會有更大的政治力量實行他的「綠色新政」（Green New Deal），推動全民醫療改革、大學學費全免、提高最低工資及節省能源等政策，實行根本的政經改革，把壟斷多年的資源再度分配。這個宏大的變革正正是民之所求，亦是過往政壇未曾出現過的光景。

美國仍面對種族主義與財富不均

作為同性戀者理應更明白小眾在社會上面對的歧視，但布蒂吉格主政印第安納州（Indiana）南本德市（South Bend）市長期間，未能解決當地警察與黑人長久緊張的關係。他亦被傳媒發現，其在未成名前已獲取約40名富翁的政治捐款，且是居於眾民主黨參選人的前列。種族主義與財富不均仍是美國正在面對的兩大問題，現實難看到布蒂吉格如何為國內帶來變革。單靠贏得艾奧瓦州，和以最年輕與首位同志總統作為宣傳伎倆，就把他捧上神枱，條件反射的將之視為如奧巴馬的另一神話，未免有點言過其實。

作者是自由撰稿人