香港真的敗給澳門？（文：陳景祥） (09:00)

實情是，澳門其實和香港一樣，都沒有「封關」，只是在關口實施人流管制及限制入境，疫情開始蔓延時就對任何來自湖北或14天內曾到湖北的非澳門居民，要求入境時出示醫生證明，確定無感染肺炎；又派警察到酒店巡查來自湖北的旅客，將他們遣返或搬到隔離營。

港特首像書獃子 澳特首像老江湖

香港人眼中的澳門，向來都是「聽阿爺話」，不會做些「損害內地人感情」的事，但在抗疫措施上，這次澳門政府很多做法都衝着內地人而來，反而香港行政長官畏首畏尾，一時說不知道有多少湖北旅客在港，一時又說措施不能歧視，每項對策都是慢三拍。澳門政府的果斷、以澳人利益為先，令香港人耳目一新，更反照出香港特區政府的窩囊無能！

當香港人到現在仍要排隊輪候買口罩時，澳門政府在1月23日已經宣布，以成本價8澳門元發售口罩，憑身分證每人每10天到指定商店購買10個。相信更受澳門人歡迎的，是政府將會提前在今年4月發放現金分享，每名澳門永久居民獲發一萬澳門元。至於香港財政司長陳茂波在港人已陷水深火熱之際，仍然堅持對政府派錢「好有保留」！

相比之下，我們香港「年年考第一」的特首就像個書獃子，不懂轉圜；出身在龍蛇混雜的澳門特首則像個老江湖，洞悉利害，知道什麼時候做什麼事，也知道澳門人想什麼、要什麼。

處境不同 關鍵仍在政府決心

有人說，香港特首是因為「擦大陸鞋」、討好中央，很多對香港有利的措施，因為「上面」未有指示而不敢輕舉妄動。然而，澳門向來予人印象是更「聽話」、更緊跟中央——正如《人民日報》海外版微信公號「俠客島」的評論說，同樣是一國兩制，澳門心懷感激，香港卻顯得有點叛逆（2014年12月）。

為何在這場抗疫行動中，香港和澳門的角色竟完全掉轉？

最重要分別，應該是政府的領導能力，特別是特首的決策；是關乎人，不是體制。

澳門地方小，從大陸入境的口岸不如香港多，而且關閉賭場，就已經阻截了主要的人流來源，不如香港般複雜，有15個口岸，而且旅客因不同原因來香港，要完全截斷，難度自然高得多。然而，儘管處境不同，關鍵仍在政府的決心；很多措施其實做了第一步，民間的期望就會不斷上升，例如封關，做就要做得徹底，林鄭卻分幾次宣布，到最後仍然要大規模封，外界反應，就會覺得政府沒有前瞻規劃的能力。

至於口罩，澳門是人人有份；新加坡就在2月1日起，向137萬戶家庭派約520萬個，每戶可獲4個。香港卻至今為止都沒有公布過，是否可保障老弱傷殘人士都可以獲分配。香港疫情已持續了約3星期，至今不少市民仍要排隊購口罩，有些商舖繼續「吊高來賣」，政府卻拿不出任何辦法。

貨源不足，除了四出搜購，也可以平均分配；很多企業、團體自行採購，或託親友從外地寄來，手上都有貨，但到底怎樣才可分送到有需要人士手中？民政事務總署掌握了綜援戶、地區弱勢群體的聚散地，為何不當一個協調角色，把可供分配的口罩分出去，令有需要的人可以受惠？

決策連連失誤 民眾全失信心

在危機時刻，最需要政府積極介入，因為民間力量不足以處理複雜的情况，而政府資源多、掌握的資訊齊全，而且有行政資源去調動各方力量。偏偏是最需要政府服務的時候，特首林鄭月娥卻延長政府部門員工留在家中工作的日期，郵遞服務也減少，買了口罩的民眾未必可及時收貨。

上周五政府致函各部門首長，希望他們「邀請」已退休的公務員參與非醫護的抗疫工作。一方面是叫公務員留在家中工作，另一方面卻徵召已退休公務員重新「返工」，到底這是哪門子的管理？

當一批醫管局醫護罷工的時候，繼續留守崗位的醫護人員工作量大增，而且身處政治爭議的漩渦，需要官員親赴前線為他們打打氣；同樣每天在清潔、打掃的前線工人，他們的工作環境惡劣，裝備可能不足，高官應該到現場探望，了解一下他們的需要，可特首卻從未做過！

無論是政策統籌、激勵士氣、安定民心，或是為民解困，特首和她的管治團隊都拿不出成績；我們見到的，只是決策必慢半拍、死不悔改、束手無策的一片亂象；而歸根到柢，亂源是來自特首決策連連失誤，民眾對政府完全失去信心。

澳門其實也沒有封關，而澳門人能以身分證到藥房買口罩，是因為藥房之間有電腦互聯，輸入身分證資料就可核證有沒有重複購買。這種能追蹤個人消費或活動的聯網系統，今時今日的港人可以接受嗎？

澳門特首處處表現出要以保護當地人健康優先，後來更宣布暫停博彩業及相關娛樂業半個月，這對澳門經濟定必造成震動，但賀一誠表明防止疫症在社區爆發，比經濟利益更加重要，承受代價也在所不惜。在香港的行政長官身上，我們完全看不到這種堅定和勇氣。

對專家建議置若罔聞

澳門「底子」弱，沒有香港的袁國勇、許樹昌等學者專家，1月22日港澳分別爆出首宗「高度懷疑」及確診首宗新型肺炎個案，賀一誠即會見了國家衛健委高級專家鍾南山，並與廣東協作防止超級傳播者。很明顯，澳門沒有自己的專家班子，只能跟內地合作。

香港的專家都是頂尖級的，還有不少參與過沙士一役的醫學界精英，他們很早就建議政府封關、做好隔離防疫，但特首一直置若罔聞，議而不決。論專家班底，我們遠比澳門強，但政府決策不力，卻把香港比了下去！

香港和澳門都是行一國兩制的特別行政區，澳門在這場抗疫行動贏了口碑，令外界覺得「澳式一國兩制」表現優於「港式」，符合了中央近幾年大力表揚澳門一國兩制成功的說法。往後發展，澳門必會得到中央更多扶持，而香港就要跟澳門「好好學習」！為23條立法，應是其中「必學」的一項。

作者是資深傳媒人