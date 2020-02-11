重疫之下 內地習得「治理」一課（文：歐陽五） (09:00)

內地市場、社會力量的成長

在內地理論家看來，政府、市場、社會同時參與治理，才能形成穩定、有韌性、抗風險能力強的社會。內地歷來被認為是「大政府」，如何發展市場和社會的治理力量，一直被外界關注。本輪疫情則看出內地市場、社會力量的成長以及兩者與政府協調的笨拙和進步。

首先，內地趨於成熟的市場機制開始在社會治理中充當重要角色。

對於現代社會來說，有效率地戰勝疫情，不僅在於從病理學上找到病毒源頭、掌握病毒傳播方式、醫治病人、控制傳染，還在於能否順暢調集社會資源、合理分配救災物資，甚至控制疫情對社會經濟正常運轉的影響。

本輪疫情中，內地企業在積極作為。相較於捐贈巨額善款，不少企業選擇基於自身業務「捐贈服務」，或開展網上義診，或利用業已成熟的採購渠道，以相對低的管理成本，最有效率地讓口罩等緊缺物資直達醫院、社區等最需要的地方。零售業則配合內地大多數城市的隔離措施，調整業務實現「無接觸配送」生活用品。疫情期間，餐飲業員工閒置，而物流業人員吃緊，一些企業則採取靈活的聯合用工模式，平復用工「波谷」。而對於口罩等極為緊缺的物資，不少「商超」採取網上預訂，單日僅能購進數個，避免囤積奇貨，以做市場調節之用。

市場機制讓社會在非常時期盡可能正常運轉。這一點在內地此前的重大公共事件中並不多見。

其次，社會團體更加成熟，管理高效透明。

相較於香港，內地社會團體發展緩慢。然而，本輪疫情中，筆者觀察到內地社團管理趨於科學，運營更加有效。

浙江一項從海外進口物資的公益援助中，志願者利用各自專業優勢，「籌款組」線上線下籌款，「物資組」全球購貨，「翻譯組」保障溝通，「醫療器械鑑別組」負責物資甄別，「物流組」保證運輸，「通關組」幫國際採購的物資快速入境，「倉貯管理組」設點調分，「物資需求信息組」快速提供需求信息。整個流程順暢高效，令人讚歎。而新的技術手段又使得整個流程公開、透明、可追溯。

由此可見，內地社會「自我管理」能力已日漸成熟。

政府需持開放心態和提供便利

如今，擺在面前的問題是政府如何與新的治理主體相互協調。作為「大政府」，內地多年呼籲放權、分權，而今疫情倒逼政府加大放權力度，放下身段與新的治理主體合作。秉持開放心態和提供便利是政府急需做的首要兩點。

政府不但心態要開放，更要起到動員和領導的作用，而非事事親力親為。近日一個在本輪疫情中貢獻頗多的企業高管在內部表態，「要低調做事，不要搶了政府的風頭」，言下有對政府權力的忌憚。政府如何釋放信號，讓這些治理主體感到它們之間是合作，而非競爭？

此外應盡力提供便利條件。在疫情最緊的時刻，湖北仙桃仍出現了出口醫用耗材企業因尚未獲得國內產品標準資質而被勒令推遲開工的事件。被媒體曝光後，當地政府則啟動疫情特事特辦，部分工廠已恢復生產。本輪疫情亦是對政府協調能力的一次演練。

此時正是香港各方協力抗疫之時

應對本次疫情，內地在治理上或仍不時爆出短板，但貴在「萬眾一心」，面對「不足」，政府、企業、社會相互「補位」，推動事情解決，而非一味地相互指摘。在民間團體力量、社會協作方面，香港比內地不知進步多少，此時正是各方協力抗疫之時。對港府抵抗疫情不力，民眾雖有不滿，但更應各司其職，醫護人員堅守崗位，普通民眾則理性、互助、有序，而非停業搶購，陷入恐慌。

作者是時事評論員