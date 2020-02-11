管治失敗 中港有責（文：劉進圖） (09:00)

回顧過去3周特區政府的防疫決定，最受市民詬病的有兩點，其一是遲遲不「封關」，沒有果斷地拒絕內地旅客訪港，其二是採購口罩失敗，不單市面一罩難求，就連公立醫院也僅有約一個月存貨。仔細分析這兩點，都和管治低效有關。

擠牙膏式封關 決策者心存僥倖

先說「封關」，即使假設特區政府須顧及中央及內地省市的利益，要為內地人提供一條通往國際的「逃生門」，不能貿然封關落閘，主責官員也要仔細盤算，到底留下一條多大的門縫，才足以說服國際社會，繼續開放門戶予香港出境旅客。任何有常識的人都能看到，若每天從內地「疫區」湧入香港的旅客盈千累萬，國際社會絕對不會認為香港安全，必然會對香港實施等同對內地的封關安排，香港這道「逃生門」就徹底失效。

事後回看，逐步關閉口岸，寄望跨境人流自動減少，完全是望天打卦、不切實際的，假如1月30日實施的首階段限制人流措施，已包括了留到2月8日才實行的「簽注不足14天不得入境」，跨境人流即時大跌，防疫局面就截然不同，香港市民和國際社會對特區的信心，就不至於傾盆大瀉，醫護罷工根本不會發生。擠牙膏式封關的決定，不論是特首自行做的，或是中央官員督導下做的，都是愚不可及，反映決策者心存僥倖，脫離現實。

任口罩市場失序 實是管治失效

再說口罩供應，即使假設特區政府慢人一步，海外採購處處碰壁，香港本地仍有一條生產線，就在懲教署，假如政府在1月底的防疫記招上，宣布懲教署生產的口罩將優先供應予醫護人員使用，同時以政府工業園區免租數月優惠，鼓勵私人企業立即訂購口罩生產設備，大量增加本土供應，市民大眾就不會恐慌，不用胡亂搶購劣質口罩，或者被網上騙子有機可乘。

政府非但沒有採取這些應急措施，還對懲教署口罩去向秘而不宣，又墨守成規不介入市場運作，任由市場混亂失序，無良商人肆意抬價，網上網下詐騙成風，這些亂象表面看是市場失靈，其實是管治失效，特首和決策官員難辭其咎。

彭博文章說的「失敗國家」徵兆，用語雖有點誇張，但這些亂象確實不應該在一個國際金融中心出現。香港向以管治高效見稱，如今信用破滅，就算過些時疫情受控，其政治和經濟後遺症恐怕會持續困擾香港。

作者是資深傳媒人