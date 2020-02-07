看醫護罷工——「為香港好」以外的討論（文：識鐵） (09:00)

政府要兼顧整體 未必全聽醫學建議

筆者明白前線同事面對疫症的壓力，也相信他們不是為私利而罷工。我支持他們爭取合標準的工作環境和安全設備。不過，「為香港好」也可以是一廂情願的想法，是需要更多討論和理據才能使人信服。例如，如何比較政府的措施和全面封關的建議？兩者對疫情的影響有多大差別（要知道所有疫症都會完結的）？為何不接受政府跟從世衛的建議？有沒有數據支持「有大量內地人衝關求醫」的憂慮呢？

作為醫護，我們是做務實的工作，除了要有最理想的治療方案之外，也要考慮病理以外的因素。例如，我們建議的治療病人和社會負擔得起嗎？能夠實行得到嗎？病人接受得到副作用和風險嗎？我們不能只有一個方案，而是要按病人的處境選擇最可行的方案，即使那未必是最理想的選擇。全面封關是一個社會措施（social intervention），涉及醫療專業以外的問題。作為政府要兼顧香港整體利益和資源做決定，所以未必能完全聽從醫學上的建議，這一點我相信大家應該可以理解。

「不值得因人禍而付出」想法危險

罷工同事的文宣提到（舉例：「一群律敦治醫院前線醫護人員」的公開宣言），疫症是人禍（指政府），所以不值得因而付出或犧牲。我認為這想法是很危險的。根據這個邏輯，戰爭是人禍，那戰地就不值得有醫療人員冒險救人嗎？我們受薪以專業去幫助人，得益的是病人，而不是僱主。為何要有「為政府賣命」的心態呢？封關與否，我們的工作性質沒變，意義也應該沒有變。

此外，這個疫情亦引起了歧視的問題。有報道指西方國家有華人因為疫症遭受種族歧視。即使在香港，社會上也有聲音怪責中國人吃野味，不衛生，因而造成這次災禍。我們把「中國人」等同「帶毒者」，無視了彼此相同之處。我們都覺得自己受牽連很無辜，巴不得跟這些帶麻煩的人切斷任何關係，讓他們自生自滅。這會是某些堅持要全面封關的人的心態嗎？作為專業醫護，我們可以因某人吸煙、不做運動、忘記吃藥這些人為因素而嫌棄他們嗎？

想深一層，人類從來都是互相影響着的。我們一出生已經受基因和歷史背景的影響，我們分享着同一個地球、相同的環境污染物、相同的流行性病毒、相同對生存的焦慮。能夠像新型肺炎可以追蹤和隔離的事情其實不多。政府、上司做的決定固然會影響我們，有時我們可以改變，有時不能。能夠接受一定程度的無常，卻仍然抱着初心，也許就是心境平靜的秘訣。

作者是精神科醫生