政府應以稅務優惠支持本地職業足球嗎？（文：李峻嶸） (09:00)

球迷、跨黨派的議員到政府都如此關心香港足球，相對其他運動項目而言，香港足球絕不受到這個社會的忽視。但政府政策早於10年前已向足球傾斜，而這10年內足總也完成了不少「鳳凰計劃」和「力爭上游──萬眾一心」內所訂下的目標。那到底為什麼每當球迷、公眾以至是一些球圈中人談起這兩個計劃，反應都幾乎是一面倒的負評呢？

也許當中的一個主因，是談香港足球發展時，大部分球迷最關注的、最想見到的是香港男子隊的戰績有提升和香港的男子頂級聯賽（即港超聯）能蓬勃起來。而政府和足總卻不能只集中在這兩方面。如果以現階段五年策略計劃政府和足總之間商議好的表現指標及目標來看，足總要做的工作更多與青少年足球、女足、教練培訓、裁判培訓和改善自身的管治相關。在這些項目當中，部分長遠來說也會影響到港隊實力和香港職業足球員的競技水平。但既然香港男足近年的表現就算不算令人失望但還未有明顯的突破，而港超聯賽事也不見得比之前有生氣，大眾繼續對政府的足球政策和對足總不滿意，就不難理解了。而今次足總正醞釀的新一輪五年計劃，五大策略目標中包括了打入2034或2038年世界盃決賽周、推動香港代表隊持續進步和有穩定參賽球隊的職業聯賽這3個目標，或多或少是回應大眾最關心的足球議題：香港男足和港超聯。

缺穩定資金支持 職業足球一大困境

要大幅提升代表隊的表現，難有捷徑可言。而政府的行為也難以直接提升港隊實力。但若將焦點放在港超聯的發展，政府的潛在功能則較多。現時坊間主要有兩項相關建議。一是合法賭本地足球賽。這當然是一個極具爭議性的建議。二是贊助足球可享稅務優惠。根據去年12月民政事務委員會不同黨派委員的發言內容，稅務優惠的建議在議會上也不會遇到什麼阻力。當前香港職業足球的一大困境就是缺乏穩定的資金支持。例如上屆護級成功的夢想因資金問題，今屆要改到甲組角逐並易名為景峰。上屆聯賽冠軍大埔在奪冠後卻因資金問題星散，今季要出戰亞洲賽，但在聯賽卻只能位列中下游。如果稅務優惠令企業有多些誘因贊助港超球隊，夢想會否有更大機會留級？大埔是否能留住教練和更多主力？

政府與職業足球保持距離 未必最合理

對政府來說，增加撥款支持基層足球和支持香港運動員在國際賽上爭取佳績，大概比起大力支持香港職業足球更容易說得過去。這取態與政府向來希望樹立一個不偏袒特定產業的形象脗合，但也令到球會人士和職業球員對這10年政府的足球優惠政策無感。如果我是一名職業足球員，見到近年政府事實上已有不少扶持個別產業的政策，就難免會質疑為何政府不願更直接地支持職業足球。單論與基本民生沒有直接關係的稅務優惠，近年政府落實了的就起碼有優惠私募基金和飛機租賃的措施。關心香港職業足球的人會問：既然金融業和航空業可以得到這樣的優待，為什麼職業足球不能呢？

對私募基金和飛機租賃實施稅務優惠可被理解為鞏固香港「國際金融中心」和「國際航運中心」地位的政策。相對來說，為本身形象欠佳的香港職業足球提供稅務上的優惠，則似乎沒有什麼冠冕堂皇的理據支持。作為足球迷的筆者也不是覺得政府一定要為職業足球搞稅務優惠，但如果政府在足球上的目標不止是康樂為本的基層足球，也認同要提升代表隊的水平甚至是戰績，政府在這10年向足球予以優待之餘卻又與職業足球保持一定距離的做法，則未必是最合理的方針。在競爭非常激烈的國際足球壇上，如不以職業球員為骨幹，球隊根本難有競爭力可言。而香港的情况是，就算青訓做得再好，能發掘和培養出不少高水平的青年球員，香港職業足球的大環境卻很容易令這些具潛質的球員不選擇向職業足球員之路邁進。所以，除非有完善輸出香港年輕球員到更先進的境外職業足球體系的渠道，否則如何推進本地職業足球實是政府難以迴避的問題。

可藉稅務優惠改善香港職業足球形象

而如果香港職業足球的形象欠佳是令政府在稅務優惠上卻步的原因，其實也可以換個想法：既然當初政府藉「鳳凰計劃」的撥款誘因令足總不得不進行內部改革，現在政府也可藉稅務優惠來改善香港職業足球的形象。例如是否可以考慮，企業贊助某職業球隊，該筆贊助費當中要有若干百分比用在女子足球或者是與基層青少年、少數族裔有關的社區共融足球計劃，才可受益於稅務優惠？如果贊助某職業球隊能享受稅務優惠，該球隊是否要保證旗下職球員的薪酬要不低於某個水平？

要搞好香港的職業足球不是易事。期望政府簡單一招就能激活球市也不是太實際的想法。但除了讓足總和球會有優先租用康文署場地和為地區球隊提供少許資金外，政府實在可以響應行政長官的「破格思維」論，為香港足球提供多一些支持。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師