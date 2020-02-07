從「台獨窗口」歷史看台海危機的風險（文：黎蝸藤） (09:00)

台獨存在「是否應該」和「是否可行」的爭議。「是否應該」，除了牽涉到「台灣是不是中國（一部分）」的國際法，也牽涉到「（中華）民族大義」或「（台灣）國族主義」、「民主與專制」等的大道理。「是否可行」最主要還是現實因素。本文聚焦於後者。

一個地區要獨立，無非內部和外部的因素：人民不想獨立（內部），獨立無從談起：人民想獨立，還要國際環境（外部）適合方可成事。當然也有人民不想獨立但被推着獨立的例子。比如新加坡被馬來西亞聯邦趕出來「含淚獨立」；大英帝國下的一些殖民地在國際解殖風潮和「光榮撤退」理想主義影響下「突然獨立」等。但這不可能發生在台灣。

首4個「窗口」：國際環境有利 國內不支持

中國大陸政權無時無刻不想「統一」台灣，實力上，台灣弱，中國強。外部因素尤為重要。客觀分析，台灣在二戰後有「四個半」的獨立機會或「獨立窗口」，「窗口」強調這類機會大都很短暫。

第一個是1945年二戰後。雖然在《開羅宣言》中，台灣被規定歸還中華民國，但能否順利變成中國一部分，並非必然。假設當時台灣人民拒絕「光復」，武裝抵抗，游說美國，之後如何，誰也不能保證。

二戰後是秩序重建時期或「大洗牌」，大國的默契和協議並非不能改變。印度尼西亞被「歸還」荷蘭，但荷蘭無法鎮壓印尼人的反抗，越南被「歸還」法國，但法國灰溜溜地退出，都是好例子。

但當時台灣人沒有發動抵抗，反而夾道歡迎國民黨光復，國民黨得以迅速在各地建立政府，派駐軍隊。到二二八事件，國民黨已在台灣站穩腳跟，沒有準備、缺乏組織的反抗不能動搖分毫。

第二個是1949年國民黨敗退台灣之初。這時東西方對立的冷戰局面確立。中共在古寧頭大敗，已證明缺乏渡海攻台的能力。國民黨軍隊本身就有可能守住台灣，更不用提美國海軍協防。如果要搞「台獨」，相當容易。

但當時蔣介石一心反攻大陸，更害怕的是國際政治和國際條約中說「台灣不屬中國」，怕代表中國的國民黨沒有落腳點。到1951年《舊金山和約》（三藩市和約）和1952年《台日和約》簽訂，窗口就消失了。

第三個是1971年國民黨失去了聯合國席位之際。這時東西方依然對立，中國同樣缺乏攻台武力。美國雖和中共接觸，尚未放棄國民黨。美國向台灣提出雙重代表權，希望國民黨以獨立國家的身分留在聯合國。蔣介石如果爽快答應，很大機會在聯合國形成「兩個中國」、「一中一台」格局。但蔣介石認為「漢賊不兩立」，退出聯合國。該窗口同樣非常短暫，整個幕後談判只有半年左右。隨着中國重返聯合國及更重要的中美《上海公報》，奠定了美國「不支持台獨」的立場，國際環境不利台獨延續至今。

第四個是1989年、冷戰結束之初。中國因「六四事件」陷入國際孤立，西方國家紛紛制裁。台灣則剛走向民主化，贏得國際讚譽。冷戰結束同樣是新的「大洗牌」。台灣若獨立，在國際上能獲不少支持。

但當時蔣經國去世不久，政治家忙於處理政治遺產，忙於解決「民主問題」。資本家急於投資大陸。普通台灣人想的是回大陸與親人團聚。到1991年，中國國際環境變好，「窗口」又消失了。兩岸進行汪辜會談，「九二共識」框架延續至今。

陳水扁任內的第「四個半窗口」

以上4個「窗口」都是「國際環境有利，但國內環境不支持」。第「四個半窗口」，即陳水扁在任期間，尤其是執政初期，則與之不同：國際環境並不完全有利於台獨，但亦非完全不利；國內環境同樣「一半一半」。單獨考察國際或是國內環境都不是機會，但兩者結合反形成「半個」機會。

國內環境方面：李登輝執政後期已推動台獨，1999年提出兩國論。民進黨在1991年通過「台獨黨綱」，1999年又通過《台灣前途決議文》。陳水扁2000年上台，民進黨第一次執政。李登輝影響力猶在，從暗獨走向明獨，變成「台獨教父」或「數典忘祖」。反台獨的國民黨政權不在手，「台獨派」勢力不小。

國際環境方面：陳水扁上任之初，9．11事件尚未發生，小布殊關注點還在東亞，對中強硬。南海撞機事件令美國政壇反中情緒激烈。日本在1990年代後期通過「日美防衛新指針」，規定「日本周邊有事」包含「台灣有事」。中國指摘日本「右翼政客」支持台獨，關係緊張。中國軍力尚未對台灣形成絕對優勢，又正申辦奧運，難以對台用兵。

陳水扁雖推行「去中國化」，惟在政治上主張「四不一沒有」，沒有明搞台獨。客觀而言，美國雖不希望陳水扁「惹麻煩」，但如果台灣宣布獨立，美國是否捨棄台灣，難以斷定。

2001年的9．11事件改變世界，美國完全轉向中東。江澤民支持美國出兵阿富汗，美國大為讚賞。美中蜜月，中國獲得「黃金戰略機遇期」。台灣任何搞獨立的舉動，美國都強烈反對。「窗口」基本閉上。

9．11後，即便美國反對，如果台灣宣布獨立，中國出於軍力不濟及北京奧運的考慮，是否仍會攻台？美國是否坐視不理？沒有確定答案。陳水扁曾後悔任內沒有宣布台獨，或許說明一定的不確定性。但陳執政後期因弊案而民心盡失，無力推動任何議程，2008年「入聯公投」淪為鬧劇。

台獨派眼中 這4年可能是「最後的窗口」

回顧歷史的重要性在於揭示，對台灣這類不大的政體而言，能否獨立與國際環境「窗口」高度相關。客觀地說，「過了這個村沒有這個店」，「人生交叉點」上的選擇決定了以後路徑。這個普遍性的問題，「台獨派」當然也能看到。

中國經濟軍事實力不斷增強，時間愈來愈站在中國一方，但現時在美軍介入下，中國尚無攻台的必勝把握，也或猶豫是否要保戰略機遇期。特朗普當政下的美國從全球主義變成美國優先，國際秩序再次洗牌。特朗普最多連任一屆，以後是否重回全球主義不得而知。因此在台獨派眼中，這4年不但是「新的窗口」，甚至可能是「最後的窗口」。

中國政府最好應對 還是人心工程

與以前「四個半窗口」不同，現在台灣反統聲音佔上風。即便蔡英文要「維持現狀」，但在台獨派推動下，台海事變的風險一定不能低估。中國政府最好的應對方法，當然還是人心工程，讓台灣人不支持台獨。歷史證明，只要台灣人不願獨，「台獨窗口」開得再大也沒有用。

作者是旅美歷史學者