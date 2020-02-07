無能、無信、無德的林鄭政府（文：周永新） (09:00)

特首應與抗疫前線醫護人員接觸

自從特首大年初一從瑞士世界經濟論壇回港後，市民知道的，是她不停召開政府內部會議、成立這個那個工作小組、隔兩三日見記者、宣布一系列防疫措施。但大眾不解的是：特首為什麼總是把自己關在一小撮官員的圈子裏、不落區體察民情；而令人感到最失望的，是她連走在抗疫前線的醫護人員也沒有接觸。市民並不是要特首做騷，但她作為行政長官，向市民表達政府的關心，是她應盡的責任，總理李克強到了武漢也先去探望醫療人員呀！

去年，有記者問特首會否辭職，她回答說：自己和她的管治團隊仍有抱負，且相信有能力，帶領香港走出困局。特首能否令港人重拾信心，相信港人普遍存有疑問，現在加上新型冠狀肺炎傳染病，市民會相信特首和她的管治團隊有能力戰勝這場來勢洶洶的疫病嗎？要打贏這場抗疫戰爭，特首和官員不能重複地說，自己已做了大量工作，以為這樣便可說服市民；政府必須虛心聆聽市民的意見，看看市民對自己的抗疫工作有什麼評價，否則硬說自己已盡了努力，更指醫護人員的罷工行動不會得逞，不但不能解決問題，也沒有意思。這樣，市民對政府的抗疫工作有什麼看法？

市民覺得政府抗疫表現「無能」

第一，市民覺得政府的抗疫表現，一般反應可用「無能」來形容。筆者想在這裏坦誠的告訴特首和她的管治班子：在我接觸所及，市民的意見是：官員這次處理疫情的表現，不但令市民失望，而他們最常用的形容，是政府「廢柴」（無能）。為什麼公眾有這麼大的反應？為什麼全是負面的評語？

政府處理這次疫病的做法，市民很自然拿澳門來比較，覺得澳門政府的表現果斷而迅速，而香港政府則是手足無措。例如口罩供應，澳門政府可以保證居民不會缺貨，香港政府卻拖拖拉拉的不斷解說，他們正與供應商緊密聯繫。筆者最讚賞澳門政府的，是賀一誠特首從開始即明言，若然疫情擴散，賭場也要關閉，現今兌現諾言，娛樂場所停止經營約兩個星期；可知賭場是澳門的經濟命脈，澳門特首不惜有需要時關閉賭場，可見他看的是澳門的長遠利益，因為疫病一旦散播開去，賭客受感染，日後還會有信心到澳門嗎？

日前本欄提到，香港政務官管治弊端之一，是積習難返的官僚議事態度；直接一點來說，是官員凡事只懂交給上頭作決定，不願意負責（孭鑊）。政務官做事並非「無能」，但上頭如果沒有明確指示，面對記者提問時，自己只好顧左右而言他，加上現時特首強勢領導，一切只有她的說話才算數；這種情况，公眾在記者會上可見得一清二楚。

市民覺得特首和官員說話不老實

第二，是市民對政府進一步失去信心。市民對現屆政府有信心嗎？我又要坦誠的告訴特首和她的管治班子：答案是沒有！為什麼市民對政府失去信心？理由十分簡單：就是特首和問責官員過去說話不老實，雖然不一定是講大話，但沒有將實情告訴市民，怎教市民相信？

為什麼港人相信內地疫控專家鍾南山？無他，只因他敢說實話；「沙士」爆發時，港人已知鍾南山是老實人，今次他說新型冠狀病毒會人傳人，港人就知道事情嚴重，疫病極有可能在社區爆發，加上誠實可信的港大袁國勇教授的忠告，港人明白必須戴上口罩，保護自己，也免得別人受感染。

市民為什麼不相信特首和問責官員？單看他們在記者會上的表現，雖不至前言不對後語，但說話吞吞吐吐，永遠不直接回答記者的問題。例如關閉西九車站，初時的回應是不可能，後來卻迫於無奈地關閉；又如填寫健康申報表，初時說會造成乘客在大堂擁擠，現在任何從內地來港人士都要強制檢疫14天。或許官員是因應疫情的變化而修改先前的決定，但例子多了，市民怎能相信政府？

政府無法取得市民的信任，正如本欄以前指出的，正因官員有「不肯認錯的官場文化」；拖延一個月的防疫工作，特首和官員哪一次承認做錯了！口罩短缺造成全城搶購，官員只懂解說已盡力聯絡供應商，甚至致函國務院尋找協助，卻沒有承認自己準備不足而令市民被折騰。或許官員認為口罩缺貨是小事，但可知道，對餐搵餐食的基層市民來說，10元一個口罩是大數目，沒有口罩就不能保護自己、不能開工，沒有工開，就沒有收入，誰來可憐！

市民覺得政府沒有道德底線

第三，是市民認為政府「失德」。上星期五（1月31日），特首和官員召開記者會，進一步公布防疫措施，包括中小學校的開課日期延至3月2日、出境旅客檢測體溫等，但沒有宣布全面「封關」。筆者感到不安的是，特首和官員在記者會上解說措施所以必要，關注的是措施是否符合世衛組織剛公布關於新型冠狀病毒的防疫指引。特首還曾自誇的說，香港很多方面都希望走在疫情之前。

筆者想告訴特首：市民關心的，不是世衛的指引，而是自己的安危。市民想知道的，是政府如何有效防止病毒在社區散播？市民擔心的，是香港的醫療系統已無法負荷新型肺炎病毒帶來的壓力，而政府可有辦法紓緩醫護人員的憂慮？市民要問政府的，是他們搶購口罩已到瘋狂的地步，政府可有什麼對策？最後，市民想得到確實答案的，是現在滯留在湖北的港人，政府可有計劃把他們送回香港？可悲的是，特首和官員心裏想的，離不開世衛的指引，及措施會否「歧視」內地居民，完全沒有把市民的福祉放在第一位；他們心裏盤算的，是防疫工作涉及的規條和程序，完全沒有把市民看作有血有肉的生命。這樣冷漠無情，是有良心的政府應有的表現嗎？是有道德底線的政府對待人民的態度嗎？

疫情發展下去，恐怕在市民眼裏，特區政府非但變得無德無能，且更不值得信任，而市民自保之餘，唯一能夠盼望的，是現屆政府早日過去，這樣香港才有重生的一天。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授