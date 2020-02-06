特首可以專橫跋扈的原因（文：王慧麟） (09:00)

若「非友即敵」 難免對醫護罷工充滿敵意

當然，如果持此觀點來分析去年「反送中」運動的背後成因，實在錯得離譜。本文不是分析「反送中」運動的成因及發展，而是向讀者解釋，這種以政治權謀為先，以及民主派「逢中必反」的框架來分析香港社會及問題，仍是不少中國學者思考香港政治的主要理論基礎。

2020年了。若以此「非友即敵」的鬥爭思維來研判香港的情形，難免對今次醫護罷工要求全面封關的事件，充滿了懷疑及敵意：

其一，今次的搞手，是一班「黃絲廢青」（包含「廢中」）所組成的工會的成員。他們背後沒有任何崇高的理想，而是要藉疫情及利用罷工手段來「黑」政府、「黑」特首，最後就是「黑」北京。

其二，今次的搞手，背後有一班「逢中必反」的泛暴（或民主派）在指揮、支援及煽風點火。「全面封關」是一批民主派政客最近不斷叫囂的口號，目的只是延續1997年後所謂中港區隔的說法及做法，甚至與港獨勢力暗通款曲，客觀上就是在推動港獨。

其三，今次參與罷工的醫療人員，大部分都是受到這一小撮的搞手迷惑及誤導，走到了錯誤的一邊，不知不覺受到這班別有用心的黑醫護所利用，最後只會成為工會搞手以及其背後「逢中必反」的民主派政客的棋子，騎劫了社會，加害於病人，整個香港要為此「埋單」。

醫護不是泛民政客可操縱

筆者不能判斷，究竟這些參加罷工的所謂黑醫護，是不是受到一小撮政客在背後暗中策動，甘願成為別人的棋子，而且是在毫無警覺及完全無知的情况下受到逢中必反的民主派政客所操縱，成為別人的扯線公仔。

但是，這些罷工的醫護，絕大部分都是在當年公開試之中，過五關斬六將，才可以進入相關課程的學霸尖子，而且，他們在大學畢業之後，更要面對不同專業考試的評核，有些更是碩士以上程度的專業人士。面對社會危機，他們本可以拍案而起，離開公立醫療系統而往私營機構搵真銀。這些專業人士讀書比筆者多，工作壓力比筆者大，他們願意用罷工來明志，不是隨便幾個讀書比他們少、口水比他們多、實事做得少的泛民政客就可以操縱的。按此邏輯，如果我們批評一班建制派人士統統都是北京傀儡，一概受到一班「逢民必反」的一小撮北京官員操縱，毫無個人原則及理想，難道建制派支持者會相信及服氣嗎？

特首以及政府上下，抗疫抗到全民恐慌，搶米搶口罩，搞到白髮長輩，更要暴力拍打個人護理連鎖店大閘，對店內職員惡言相向，社會各階層怨聲載道，特區政府管治無能，屢屢失去遏止疫症的戎機，本版都有不少文章鬧過，筆者毋須重複。

但筆者作為「廢中黃絲教畜」，所細察的不止是一個領袖的禍害，反而是體制上，有沒有其他事情，促成一個領袖可以如此專橫驕縱，目空一切，可以對任何提出不同意見的聲音，不屑一顧。

京對港聲音定於一尊 迎合者扶搖直上

近7年香港管治的問題，在於北京及其對港政策的官員智庫，一直持有「香港之亂在於民主派逢中必反」的觀點，並且已成為壓倒性的主流，近年更是定於一尊。當北京對港思路只有一尊的聲音，任何具有野心的香港政客，只要迎合這個想法，就自然可以扶搖直上，攀上權力的高峰。而且，由於聲音定於一尊，香江領袖只需要依隨此思路作出決策，就沒有人敢於挑戰、敢於提出異議，因為只要有人敢提出不同意見，他就是要挑戰已定於一尊的聲音，就是要搞抵制、搞對抗，與「逢中必反」的民主派沆瀣一氣。久而久之，香江領袖之言，無人敢挑戰，好快就變成獨裁跋扈，而且，只要香江領袖跟隨此主旋律辦事，處處與「逢中必反」的人士針鋒相對，處處對着幹，何錯之有？而所謂專業人士意見，難道他們背後沒有政治圖謀嗎？

武肺疫情揭露的是不單止是領袖個人問題，也不止是政治學者前輩所講的制度性問題（例如《基本法》居然沒有辦法去有效監察特首施政等），更重要的是，究竟北京對港政策，是否願意改變其「兩個凡是」的教條，即是：凡是民主派提出的，我們就要反對；凡是香港青年提出的，統統都是港獨。否則，即使疫情過去，領袖換人，香江管治的問題，仍會揮之不去。

作者是時事評論員