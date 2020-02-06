民謠可憫 官謊可悲（文：陳智傑） (09:00)

疫情壓境，內地傳入香港的病發個案不斷上升，但香港政府仍堅拒全面封關，與世界各國限制中國公民以及曾到訪中國內地人士到訪的新聞背道而馳。官員拒絕封關的政策解說，跟民眾接收的消息以及本身的生活經驗不符，自然也顯得蒼白無力。對部分民眾而言，這些官話幾乎已被視為藉口以至是謊言。

事實與謠言的界線，在社會危機時，往往未必完全取決於專家知識。換個角度，科學數據也有其局限：病發數字是滯後信息，未必能讓社會作出有效的政策回應；數學模型的推算有科學基礎，但其功能從來不在於穩定人心。事實，除了數據和證據外，還有人們的切身感受和集體情緒。反過來說，謠言即使再不符合科學數據和證據，也不應輕視其背後的民情及生活經驗。

烽火連三月 口罩抵萬金

自去年末以來，湖北武漢傳來一陣又一陣的疫情消息。湖北官方起初說疫情可控，結果舉國遭殃、延禍全球。如今，人們對湖北官方公告的疫情失去信任，可謂是自然反應。按傳媒報道以及有內地記者於「中國傳媒研究計劃」網站的撰文，湖北政府在上月控制疫病的黃金時間，把精力全放在月中舉行的省級和武漢市的人大政協兩會，以及隨後的春節文化惠民活動。反之，疫情消息則被壓下去，公開疫情的人員也被整治。

湖北官方的疫情防控手法備受質疑，也切合香港市民對2003年沙士危機的集體回憶。當年沙士一疫其中最為人難忘的，是內地地方官府隱瞞疫情，直至胡錦濤主席和溫家寶總理高調介入後，事情才開始有轉機。當年沙士期間以及後來的日子，香港的董建華政府民望低迷，觸發七一大遊行；然而當時的中央政府則民望靠穩，在溫家寶總理於2003年七一大遊行前夕探訪香港時，本地輿論的反應仍大致正面。

反觀如今中央政府在香港的民望和形象，在經歷7個多月的反修例運動後，已遠遠不及胡溫時代。香港特區首長在上周闡述收緊入境政策時，不時把「中央」二字掛在口邊，不單難於香港民情「加分」，反會讓人覺得香港政府於防疫工作上事事只管配合中央政府，坊間耳語自然亦把種種不滿都跟「中央聖旨」扯上關係——尤其是在香港拒絕全面封關一事上，「中央聖旨」之說更是甚囂塵上。

官府宣稱全力抗疫，香港民間卻切身地感受到「烽火連三月、口罩抵萬金」的荒謬。全面封關的訴求，讓小孩子都明白「不關上水掣，只顧拖地，是無法解決水浸」的道理。這些網絡小故事，遠較「世界衛生組織不建議」、「不認同極端手法（罷工）」等反對全面封關的理由，更能說服大眾市民。專業語言有其知識基礎；但在社會危機下，要跟大眾溝通和喊話，只能以同理心去切入尋常百姓家的生活常識。

感時花濺淚 恨別鳥驚心

民眾無法聽進官府的官話，民間自然謠言四起，草木皆兵，有各種治病偏方、重用口罩方法、何地出現疑似「播毒病人」等。民間謠言，有的聽來荒誕，但更多是來自老百姓在生活經驗中所理解的「事實」：既然官方和醫學專家都暫時無法醫治，那試試新方法「博一博」又如何？口罩難求、價格飛漲，全家人要數着口罩過日子，但奈何手停口停，上班上市場買菜等，次次出門都要計計數。以「民間偏方」重用或自製口罩，雖然心知並非科學說法，但至少可以踏出家門生活下去。

而全城「緝毒」（留意四周暈倒的人、嘔吐的人、咳嗽又不遮掩的人等），則更是「資訊短缺」（informational shortage）的產物。在社會危機下，人們對危機資訊的需求大增。如果官方和專家們沒法增加資訊供應——例如官方難以取信於民、專家們的研究進展未能追及民眾對資訊的需求，以至官方及專家資訊受制於「反資訊」（disinformation，目的在於攻擊另一組資訊、讓它沒法被民眾認定為「事實」的傳播行為），則會出現資訊需求大於供應的「資訊短缺」。民間的「小道消息」和「都市傳說」，往往就是人們為填補「資訊短缺」而衍生的社會產物。

「感時花濺淚，恨別鳥驚心」——這兩句我曾背誦的課文，想不到成為香港庚子年新春的新氣象。這回防疫資訊的戰事，還要注意大眾情緒的反差。疫病正正就在本應春暖花開、喜氣洋洋的農曆新年蔓延全球，讓本來打算在數月社會運動後喘喘氣、冲冲喜的民間氣氛急轉直下。「衰過」沙士、「攬炒」成真；大眾由年三十晚時共敘天倫，變為在新春佳節自我家居隔離，過着今天排隊買口罩、明天超市搶油糧的「好日子」。

醫學專家們的科學推論和衛生建議，是不會（或許也不應）考慮百姓的生活感受。不過政治領袖及公共行政體系，則不可能每每自詡「科學決策」便無視公眾的情緒反差。隔離營的選址，以至要求受隔離的人戴上電子手環等，都可以是再次引爆集體反抗的火種。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授