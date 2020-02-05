失守的「蓮花寶地」 在疫情中思考澳門困局（文：李展鵬） (16:00)

的確，近代澳門少有嚴重天災，再加上不少人公民素養薄弱，少談論法治、政制及基建等現代社會建設，蓮花寶地這種迷信說法在澳門有一定市場。然而，截至2月2日中午，澳門確診8宗武漢肺炎病例，這雖然比香港的13宗及台灣的10宗少，但彈丸之地仍有多宗病例，蓮花寶地似乎破功了。

蓮花寶地神話破滅

其實，兩年多前的天鴿風災奪去10條人命，導致大規模斷水斷電，已給澳門人當頭棒喝。今次，澳門人嚴陣以待，連日來搶購防疫用品，街上九成人戴上口罩，似乎再沒什麼人相信蓮花寶地的神話了。

面對嚴峻疫情，港府的舉措弄得民怨沸騰，相比之下，澳門政府倒是贏得掌聲。首先，政府確保口罩供應，讓市民每10天可憑身分證買到10個口罩。雖有聲音質疑這些口罩的品質規格，但對比苦無口罩的香港人，總算是德政一項。政府又出動200警察巡查86間酒店，找出湖北旅客，並帶（官方說法是「協助」）他們離境，又強制隔離當中有症狀的人，此舉正是香港人對政府的訴求之一。另外，政府要求湖北旅客要持醫生證明才可入境，由於要證明旅客經過14天觀察，實施頭一天就拒絕了500多旅客，暫時沒有人成功入境，堵截了高危族群進入。

因此，雖然澳門沒有封關，也沒限制湖北以外的旅客入境，而染上武漢肺炎的大陸旅客在澳門的醫療費用由政府埋單更惹來質疑，但民間怨聲仍遠不及香港，澳門政府的應對措施甚至成了部分香港人眼中的正面教材。

脆弱又高危的澳門

然而，疫症當前，澳門其實非常脆弱——甚至比香港更甚，為什麼？首先，澳門有18萬外勞，其中11萬多是大陸勞工，佔總人口16%，光是湖北外勞就有近3000人。再來是大量大陸遊客。澳門去年有近4000萬遊客入境，大陸人佔七成，共2800萬。去年新春黃金周7天內，就有90萬大陸遊客來澳門。連接大陸與澳門的拱北關口，正是全中國最繁忙的陸路口岸。

海量遊客，就擠在小得可憐的澳門活動——澳門只有30平方公里，面積不到香港元朗的四分一。澳門的人口密度亦是世界第一，巴士及口岸迫爆是常態，本地人不得不跟遊客一起迫巴士，在街上跟他們摩肩接踵。迫爆的環境，正有利疫症散播。至於澳門的醫療服務，平時根本就連本地人求醫都不勝負荷，多年來為人詬病。

看面積、人口及遊客量，澳門其實比香港更加高危。澳門的大陸外勞多住在珠海，他們每天往返，會帶來什麼威脅？當疫情已擴散至中國大江南北，遊客中有多少帶菌者？入境雖可以量體溫，但未發病的呢？更何况武漢肺炎會有隱形病人。這次在澳門確診的其中一個病人，就曾坐賭場穿梭巴士，入住賭場酒店，並徒步在新口岸的賭場之間，估計亦曾在附近進食。而那一區，正正就有密集的民居。這個病人可能已在社區播下病毒，悄悄在本地人之間蔓延。

在中國大陸封鎖多個城市，以及叫停旅行團及自由行之後，這個假期來澳門的旅客大減。從年三十至初四，只有22萬旅客入境，比去年同期大跌七成多，而大陸客更跌了八成。然而，在狹小的澳門，這數字已足以帶來社區疫情爆發，絕對不可小覷 。

這次的疫症，亦令人思考澳門的過去與未來。當年沙士肆虐，澳門幸保不失，的確非常幸運。但另一方面，2003年澳門人口只有48萬，旅客有1100多萬，現在人口卻有68萬，旅客近4000萬，不可同日而語。以往澳門像條村，生活安逸簡單，可以不理世界大事。但經過十多年的瘋狂發展，澳門已捲進兩岸以至世界人口的流動大潮中。

澳門基建與法制仍落後

這意味着，澳門要賺全中國、全世界的錢，也要分擔全中國、全世界的風險，面對的問題將會愈來愈複雜。然而，澳門某程度上仍是一條村，人民思維保守，公民素養未達標，從基建到法制的軟硬件設置都仍落後，我們準備好面對複雜的全球形勢了嗎？

另外，疫情令訪澳旅客大幅減少，賭場冷清，賭業股也隨之下跌。如果疫情一如專家所料持續數月，靠旅遊賭博業吃飯的澳門將面臨極大經濟危機。近日，已有傳某賭場酒店讓員工放無薪假。自從2006年超越拉斯維加斯成為世界最賺錢的賭城之後，澳門的人均GDP至今已是世界第二，僅次於石油富國卡塔爾；經濟增長驚人之餘，更令鄰近地區蠢蠢欲動開賭場。然而，單一的經濟結構始終是澳門的一大隱憂。

缺前瞻性 習慣派錢安撫人心

澳門不但沒有其他經濟強項，旅遊賭博業更是外向型產業，易受外圍因素影響。而且，旅遊並非必須品，經濟不景時人會省錢，但還是要吃飯用手機，但卻可以不去旅行，更何况瘟疫蔓延時？當年沙士之後就有人提出，澳門太倚重旅遊業，萬一再有類似疫症，經濟會不堪設想。不料十多年後，受到很可能比沙士殺傷力更大的武漢肺炎襲擊，澳門如何面對這沉重一擊？

澳門人普遍隨遇而安，不擅於思考未來；過去廿年的幾任特區政府亦缺乏前瞻性，當社會問題湧現就以派錢安撫人心。此刻，疫症肆虐，正是新任政府剛上場之際。澳門人——從民間到政府，一向很少居安思危，但願這次疫情盡快受控，也希望整個社會藉此為澳門未來多思量。畢竟，我們總要放棄蓮花寶地的想像，把澳門建設成一個可持續發展的現代城市才是長遠之計。

作者簡介：澳門作家及文化評論人，著有《隱形澳門：被忽視的城市與文化》等

（原文刊於2020年2月3日明報世紀版）