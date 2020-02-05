封關不如把關 「罷工抗疫」反智（文：陸頌雄） (09:00)

只禁內地客 效果令人懷疑

筆者本身作為工會工作者，當然明白和尊重罷工是工人的權利，但不代表罷工的訴求一定有道理，又或是有道理而一定要用罷工手段，我在此要說得清清楚楚。「罷工抗疫」、「罷工救港」是筆者見過最本末倒置的罷工口號，發起罷工的人，聲淚俱下地指摘政府逼他們去死、不想「被英雄」，並以「全面封關」和源頭防疫作為他們的訴求，還聲稱如果政府不完全封關，香港就會疫情大爆發，醫護人員更會賠上性命，特區政府就是千古罪人云云。

「全面封關」真的有用嗎？發起罷工的工會其實就是要求只封鎖內地來港人流，其實也不是真封關，因為他們明白不能限制香港居民自由出入。但根據入境處2月1日的數據，由於內地已實施暫停自由行、旅行團、往來港澳簽證等安排，再加上疫情的影響，內地來港訪客已銳減至只佔整體入境人數不足10%。從防疫角度考慮，從內地返港的香港市民，他們感染的風險與內地旅客無異，對八成多的入境港人不能禁，只禁餘下的、不足一成的內地訪港人士，對防疫能有多少正面效果，實在令人懷疑。

罷工損病人權益 防疫工作打折扣

退一萬步，就算封關建議值得研究，但罷工合理嗎？雖然參與這次罷工的人數不算太多，發動罷工的工會日前聲稱有約2500人參與罷工，約佔醫管局員工3%，但正當的罷工應針對的是一些不合理的措施或不公平的剝削，以癱瘓運作令資方有所損失或受壓，而達至爭取的目的。醫護的使命是治病救人，少數醫護的罷工，直接的效果就是削弱了醫療系統效能，減少了對病人的醫療和照顧。我們明白現有醫療制度有所缺失，前線醫護工作壓力甚大，爭取改善合情合理，但口說為了病人，實際卻以病人的權益作為要脅政府的籌碼，甚至損害病人權益，使防疫工作打折扣，令堅守崗位的同事百上加斤，目標與實際效果反其道而行，這就是「罷工抗疫」口號最荒謬、最偽善之處。

香港這次經歷自2003年沙士之後的疫病困擾，市面就出現一片慌亂。筆者相信此時此刻，任何一個對抗疫有利的建議，特區政府都會科學評估，也要照顧不同階層市民的需要和感受。有不少意見認為，因應疫情發現，香港與內地的人員交流可免則免，這方面有很多措施可以做，例如關閉部分口岸、嚴格評估入境簽證的必要性，與其一刀切封關，不如從防疫角度大力把關。筆者在此希望社會各界在疫症當前，能暫時拋開政治分歧，以最理性、最團結的態度去積極應對，支持醫護界能以最專業態度去履行天職。

作者是香港青年時事評論員協會會董、工聯會立法會議員