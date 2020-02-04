疫病與文明：全球化時代如何同行？（文：歐陽五） (09:00)

這種有益的歷史回顧讓更多人有意識地認知到，我們的文明現在很可能正在經歷着新型冠狀病毒的塑造。

各地各國無法獨善其身

病毒挑戰的是人類的生存能力，包括應對病毒的科研能力、防控疫情的治理能力，通過這次疫情可以看到令人欣慰的變化：

首先，整個疫病防控進程高度透明化。醫療防控疫情信息實時更新，政府各項舉措、進度及時發布，相關科研信息全球共享。

其二，社會糾錯及自我調節能力不斷提升，互聯網時代輿論監督無處不在，政府與民間良性互動，提升了行政糾錯效率；各種謠言被闢謠秒殺，民眾自我心理、行為調節能力增強，大數據和相關技術為社會治理和疫情防控提供了有力支撐。

在全球化時代，病毒更在挑戰世界的協作能力。

此次疫情中，在看到這些基於全球化和互聯網大數據時代的可喜進步同時，也有很多理性的人們不願看到的：有的國家出現了歧視亞裔的情况，有的國家民眾抗議安置撤回的僑民，也有的國家政客發出「新病毒有助於加速工作機會回流到北美」的可怕言論……在全球化時代，病毒對人類生存能力的挑戰不局限於一地一國，而是影響速達全球，各地各國均無法獨善其身。大規模疫病流行之時，只有樹立人類命運共同體的理念，拋開不同政見、不同利益，同心同德，共戰瘟疫，才能減少損失、控制疫情，最終快速戰勝疫病。

這個道理早因100年前的「西班牙大流感」就已經被人們深刻認識。真正的疫源地美國軍營為「甩鍋」，對外隱瞞封鎖疫情，隨着一次世界大戰遍染各國，世界在疫情面前一盤散沙，各國也各自為政、目光短淺，只顧眼前利益、自己利益，最終使「西班牙大流感」氾濫世界，數千萬人喪命。人類文明正是在這些慘痛教訓上艱難成長成熟。

日前，世衛組織將新型冠狀病毒感染肺炎疫情宣布為已構成國際關注的突發公共衛生事件，是為了可以協調組織更多國際援助，共同抗擊疫情，並不推薦任何限制貿易和人員流動的措施。各國協作式的阻隔傳染措施應當歡迎，但若藉此採取歧視政策或實質經濟封鎖，則將違背世衛組織加強國際合作的初衷。

病毒終極挑戰的是人性

在全新的時代環境下，我們應當意識到，人類戰勝疫病能力的提升，絕不僅止於制服病毒的速度大幅提升，還應當自覺地深刻作用於人類的道德水平和政治文明上。

畢竟，病毒終極挑戰的是人性。

病毒感染向來是電影衷情的考驗人性題材。過去的兩周，就像是由一個新型冠狀病毒引發的全球化圖景下的超級科幻大劇，每個人既是觀眾亦是演員。

事實上，這次新型病毒引發的疫情死亡率低於17年前的沙士，科研速度創下紀錄，國家應急反應和防控措施空前有力，然而經由此次疫情呈現出的複雜性卻也是空前的。

可以看到，這部「劇」中有全速啟動防控疫病的國家機器，閃現人性光輝的科學家、醫務人員、普通個體，亦有暴露社會短板的官員、恐慌自私的搶購者……然而，在全球化轉型遭遇困境的時代，劇情元素顯然更加豐富——既有勇敢「逆行」的國際科學家和各國的道義援助，也有不賣口罩給大陸的台灣當局、以罷工相脅的香港醫護人員；既有冷血幸災樂禍的大國高官，也有呼籲本國民眾不要抵制中國人的友邦總理……

正如歷史學家所說，疫病與文明同行。在這次疫情面前，人類社會的文明程度再次直面來自病毒的挑戰，也為重新檢討既有文明認知提供了一次契機。人類既因疫病而死，也因疫病重生，在對抗疫病的過程中，有人汲取再發展的新認知，也有人選擇與疫病伴生的陰暗為伍。最終能否戰勝疫病，能否增益人類文明，取決於每一個人的選擇。

之於本港，面對疫情，特別需要警惕泛政治化的利己主義，侵蝕人心，進而傷害香港的文明價值。

作者是時事評論員