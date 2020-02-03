果斷控制疫情 才能避免醫療資源枯竭（文：鄭立） (09:00)

只要做一點簡單的四則運算，就知道湖北以外的中國，確診數字是約5000，但死亡數只有約10，比例上有10多倍之差。大部分的死亡都是集中在湖北，而在湖北以外的地方，則把這個死亡率大幅拉低，才得出這數據。雖然中國的數據經常造假，但至少我們可以估計，既然是中國，即使造假是報喜不報憂的。

我們要問一個問題，什麼會導致這樣的死亡率差異？那就是湖北已經爆發，而其他地方目前似乎還未爆發，因此湖北有比起其他地方更多的病人。

再看一些網絡上流傳湖北的影片，我們都會發現一個情景，那就是湖北的醫院都擠滿了人，幾層樓都擠滿了發燒的病人，他們的醫療系統不足以應付那麼多的病人。而導致了不少人溢出往省外求醫，這恐怕解釋了為何中國政府會採取封城這種有巨大經濟代價的手段，以及趕在湖北建立臨時醫院。而湖北的高死亡率遠高於其他地方，應該是因為他們的醫療系統過載。

所以我們可以想像到，冠狀病毒最大的威脅，比起死亡率，更可怕是在於它一旦爆發，會在短期內令地區的醫療負荷暴增，導致了醫療系統過載而枯竭，醫療資源不足，甚至無法應付已有的病人，而防止不了他們在等待醫療的途中病情惡化甚至死亡。

當醫療系統過載、資源枯竭時，就會導致死亡率大升，要注意的是，它不僅導致冠狀病毒感染者的死亡率大升，而是所有病患的死亡率都大升，那是因為醫療系統並不是僅為處理冠狀病毒而設，而是它會排擠到所有其他醫療的資源。

其他病人即使沒有感染冠狀病毒，輪候診症的時間也會變長，可能因此而得不到病牀與病房，各種化驗分析的服務都會優先處理疫症，長期需要覆診的病人也需要排更久，間接導致其他病患的死亡率也增加。而當中工作的醫護人員，也會因為過勞而走向崩潰。

醫療資源枯竭 代價只會更大

多年的人口大量流入，已令香港的醫療系統長期處於超載狀態，疫症的爆發很可能會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。無疑任何防止疫症擴散的措施，如封關，都會有相當的經濟代價，可是觸發醫療資源枯竭，我們要付出的代價只會更巨大，只因為我們發育不良的醫療系統，離枯竭的距離並不那麼遠。

看看武漢就知道，如果香港成為了疫埠，那時候就不再是我們是否要封關的問題，而是全世界要封我們關的問題了。

作者是專欄作家