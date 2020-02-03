林鄭之亂：政府成為抗疫最弱的一環（文：黃偉豪） (09:00)

落後制度 一人固執壓過科學判斷

當政府在抗疫上反科學、反民意，身為特首的林鄭月娥自然是難辭其咎，但我們也要歸根究柢地認清，這始終也是一個體制或制度的問題，為何我們可以容忍一個如此落後和愚蠢的政治制度的存在，讓一個人的固執或愚昧，壓過科學和專家的判斷，罔顧全民的訴求，一意孤行，我行我素。10多年前董建華的「腳痛下台」，換來的只是10多年後的更大的一場噩夢，充分地證明了只是換人而不換制度，只是換湯不換藥，形同把計時炸彈的計時器重撥，未有將真正的問題解決。

西方有一句充滿智慧、而又十分配合香港目前抗疫困境的說話：「一條鎖鏈的堅固度，是取決於它最薄弱的環節（A chain is only as strong as its weakest link）。」而在香港整個抗疫戰線上，在大眾心目中，政府就是這最弱的一環。在整場抗疫的行動上，政府的表現往往是懶懶閒，凡事慢三拍，被外間稱之為擠牙膏式抗疫。

事實上，在疫情開始急劇轉差的期間，特首依然堅持留在瑞士外訪，參與較為無關痛癢的世界經濟論壇會議。在沒有特首的參與和督師下，留在香港主持大局的政務司長張建宗，就連在高鐵站實施健康申報制度的簡單決定也不敢作出。事有湊巧，最近確診的一對曾到過中環六星級酒店的年老武漢夫婦，正是在林鄭月娥外訪瑞士期間，在關口疏於防範下入境香港。

其他政府做到的 港府大都做不到

而在較早時間，剛剛在農曆新年前，國際評級機構穆迪亦調低了香港的主權評級，所給予的理由正正是「政府的管治能力遜預期」。當時特區政府的反應，例牌是極力否認和反駁，但如今所見，穆迪所言非虛，而且獨具慧眼。市民在特區政府抗疫的措施上所看見的，是其他政府或國家所做到的有效防疫措施，特區政府大都做不到，香港甚至連小小的澳門也比不上。

就以封關作為例子，先刻意曲解市民的意思，指封關是禁止市民回港，意圖製造分化。及後又稱不可行，但其他國家，包括了新加坡、意大利、俄羅斯、北韓、蒙古及美國等，均先後對中國封關，證明整件事絕非不可行，只是特區政府不願意。

面對如此理虧的困局，特首又突然改變理據，說是跟隨世界衛生組織指引，不可鼓吹歧視。很明顯，這又是再一次誤導公眾的曲解定義，混淆視聽。國際組織所指的歧視，往往是在毫無理據或合理解釋下，排斥某人或某一類人。一個明顯而又容易明白的例子是，若因中國爆發肺炎，西方社會發生排華及反華潮，針對一些未曾踏足中國、沒有和來自中國的人有接觸，甚至是土生土長、連中文也不會說的美籍華人。情况一如在第二次世界大戰期間，美國曾經不問原因與背景，把國內大部分日本人禁錮起來。背後的假設是，只要你是日本人，便一定是敵人，純粹用種族來劃分敵友，亦沒有任何科學的理據或證據去支持。

但市民的封關要求，是基於中國已有超過一萬宗確診個案，很多的城市、地區已十分高危，並非無的放矢，也非世衛所指的歧視。而且，世界各國包括了美國和新加坡等先進國家已採取相關措施，國內甚至用了更極端的封城策略，難道文明國家突然也一夜變成橫蠻，中國政府又自己歧視自己嗎？

凝聚力量施壓 使管治早日回正軌

若政府無能，民間自救又是否可行？很可惜，除非市民自救的計劃是逃離及放棄香港，否則，這最弱的一環是無法排除。原因是在抗疫及應付重大災劫上，除了只有政府才擁有如此龐大的人力物力外，不少有效的行動，如封關及強制隔離可能受感染者，也必須動用政府才擁有的法定權力。因此，留下來的市民，可以做的只有改變政府的管治。短期來說，凝聚左中右的全面政治力量，向政府施壓，使香港的管治可早日重回正軌，是絕對刻不容緩。到了現在，甚至連建制派的老大哥民建聯也支持封關的時候，反對的可能只餘下特首自己及聽命於她的管治團隊。

很多天災是失效制度引致的人禍

無人清楚特首反對封關的真正原因，但清楚放在我們眼前的是，香港現時的政制，居然可以容許用一個人的喜好和意志，壓倒一個全民的共識，和凌駕專家與科學。很多的天災，包括了疫症與饑荒，正是由失效的制度所引致的人禍。

在這個問題上，諾貝爾經濟學獎得主Amartya Sen曾指出：「世界上從來沒有一個運作良好的民主國家發生過饑荒（No famine has ever taken place in the history of the world in a functioning democracy）」（註）。理由很簡單，沒有任何一個罔顧人民性命的政府，可以不在選舉中被趕下台。在民主制度保障的言論及資訊自由下，政府做過什麼好事或壞事，人民亦可以看得清清楚楚。而民主制度的最大貢獻，是即使不能選出最優秀的人成為領袖，至起碼可以把最差的領袖趕下台，但偏偏香港便做不到。

最後，在疫症期間，互聯網上有一個十分受歡迎的笑話，就是如果你可以穿梭時空，回到疫情爆發前的武漢，你能夠解除這場災難嗎？答案是你只會被拘捕，成為第九位的「造謠者」（現實中當局曾「傳喚處理」8人）。政治制度不改革，才是沒有汲取17年前沙士疫情的教訓的最大報應。

註：Sen, Amartya. (2009) The Idea of Justice. Boston, MA: Harvard University Press.

作者是中文大學公共政策研究所副主任