武漢肺炎突顯港府全面「大陸化」（文：陳帆川） (09:00)

由強制高鐵乘客填寫健康申報表，至確保口罩供應，至放棄劃出粉嶺暉明邨作隔離營，至取消免費為大陸人治療，至局部封關，無一不是將香港人觸怒至極點，引發輿論海嘯甚至抗爭行動後，才姍姍來遲。當局的表現不但令原本已對政府不予厚望的「黃絲」感覺絕望，相信連部分「藍絲」也大跌眼鏡。

雖然特區政府無時無刻呼籲市民不要將社會議題政治化，但上述提及的所有措施，完全跟政治無關，市民純粹由保障健康的角度出發。眼見澳門早早實行「口罩配給」，台灣早早拒絕湖北客通關，香港政府還在雲遊太虛，甚至曾叫市民在公眾場所毋須佩戴口罩，彷彿跟數百萬名經歷過沙士教訓的香港人活在不同的時空。

當局不得不待林鄭月娥公幹回港後才急急推出防疫措施，決策不斷推遲，官員顧左右而言他，政策亦見出爾反爾，一時歡迎祖國同胞、一時優先服務港人，非常怪異。簡單來說，活像大陸地方政府的草率和搖擺作風。

在疫症源頭武漢市，地方政府遭各界質疑隱瞞疫情。武漢市長周先旺接受央視訪問時直言：「作為地方政府，我獲得信息、授權之後才能披露，這一點在當時很多不理解……後來，特別是1月20日國務院召開常務會議……要求屬地負責，在這之後，我們的工作就主動多了。」言下之意，上頭一天不拍板，地方官也不知如何是好：對老百姓從實招來的話，怕北京怪罪；對老百姓有所隱瞞的話，終究又被人民怪罪。

港府今次比起大陸地方政府更顯左支右絀，可能就是還在適應這套跟以往截然不同的大陸官場文化。大陸地方官看見「聖旨」，還馬上懂得走位應付出台政策；香港一群英治時期培養出來的地方官，還得面對一位剛剛空降的中聯辦主任。疫情關乎國運，自然不敢輕舉妄動。

須看清誰將健康問題轉移成政治問題

香港截至周二有8宗確診，當中的6人是大陸同胞，可見封關能有效紓緩醫療壓力，也是大陸眾多省市的現行做法。香港一群醫護人員因對政府遲遲拒絕封關感到不滿，醞釀罷工，竟然遭林鄭月娥矮化成「激烈對抗」，再被一群親建制媒體抹黑成「黑醫護」，完全無視他們的罷工獲得大量市民支持。到底是誰將健康問題轉移成政治問題，香港人必須以雪亮的眼睛看清楚。

作者是新聞工作者、文化評論人