從《黃帝內經》看7個月「止暴制亂」的（錯誤）中西醫結合（文：洪清田） (09:00)

在港大時曾參與些少社會抗爭事件的「新派AO（政務官）」林鄭月娥，以太平時勢的AO超然抽離、自我正義及自我高貴心態「代管」香港，以「行政」手法強操「政治」。她橫空修例引發一波波危機，民怨燎港，波及台灣。出問題近一年，「治已病」與「治未病」都治不了。

近月警方不斷佈新陣，「制在機先」腰斬合法集會遊行再包抄堵塞，不容疏散，向人堆擲催淚彈、前後夾擊一網打盡濫捕幾百幾十人。「治已病」新招層出不窮，說「防範混亂」，實則製造混亂、恐慌和恐怖，製造更多敵人。

長治久安 需「治已病」也「治未病」

元旦遊行示威人群仍壯觀，悲憤熱度仍高漲。這時突然換上涉港系統外的退休封疆大員駱惠寧接掌中聯辦。這大動作必有後續變化，問題在於怎變。最低限度是整頓中聯辦內部和建制隊伍，對整個社會或趁稍為平靜下來，相機再出發。

駱以獅子山精神向港人喊話，令人回想許家屯一到港戴墨鏡巡視九龍城寨那種初來「狀態外」。他講家和萬事興，林鄭和警方（最高層到中下層及前線）卻反向發狠勁、放狠話，把「止暴制亂」升級，似要趁駱不熟港情，未入狀態，搶用最後機會「先下手為強」造成既成事實，由他被動承受、繼續緊繃下去。

「反修（送中）例」沒台灣「二二八」的慘烈，但影響同樣深沉廣泛長遠。香港的長治久安、一國兩制行穩致遠，需「治已病」之外也「治未病」。短期止血、降溫是管控好林鄭和警力，不令其製暴添亂；根治方法是中央正確看「香港」、看「中國」和看世界。長期根治恐非駱可為力，但短期可大有作為，為「一國兩制」回歸初心正軌、行穩致遠創造條件。

沒及時紓緩近因 致深淺層次問題併發

「治未病／治未亂」算是中華（養生）智慧，方法是「順四時而適寒暑，和喜怒而安居處，節陰陽而調剛柔；如是則僻邪不至，長生久視」。現代語言是「常循社會政治人心的自然現象和客觀規律」。

中央指令港府的講話和公關言談，也講講「止暴制亂」穩住後再作調理，回歸「治未亂」，處理深層次問題。中央無限支持下，林鄭卻不服輸、不面對現實，偏執「治已病／已亂」，扯着港府和「送中派」強要一招了「逆轉勝」。迄今除了警方、法律和制度及行政暴力，完全沒有按危機處理的基本常識及時紓緩近因，屢失時機而致深淺層次問題併發。

「治未病／治未亂」的自然主義式順應客觀大環境、恢復正常，難免曠日持久；出問題須急救。西醫較擅救急，動手術「治已病」，講究精準。「止暴制亂」類近西醫的「危機處理」。林鄭醫術未到家，手術動了一個又一個又一個，每次手術都在她認知範圍外。7個月，血肉橫飛的錯上錯愈積愈多，簡直不忍卒睹。「做下去」是她做下去的唯一理由。

緩急顛倒 必生疊加危機

中醫擅長原生態養生（治未病），拙於西方現代科技的精準應急（治已病）。大陸流行中西醫結合（香港近年開始跟）。但中西醫結合是（像中港之間）兩種生死系統、兩種文化、兩種世界觀的交流碰撞磨合融會轉化再生，複雜微妙，風險高（回報也高）。中西醫結合最簡單安全是中西醫各擅勝場的緩急分工及合作，雙管齊下、互補互濟；先決條件是準確認識及判斷生態處境和正確配對方法，拿揑順逆（人與自然、人與人）客觀規律的分寸。一旦你我權責是非及緩急剛柔輕重時空錯配顛倒，必生疊加危機、代價沉重（二三十年來中港之間不斷出現，林鄭集大成）。

中港百多年之別，是以不同方式處理中西醫（中西文化）的關係，在不同歷史軌道上取得不同成果。英人治港最類近中醫／中國文化的「順四時而適寒暑，和喜怒而安居處，節陰陽而調剛柔」，但不是一般理解的「自由放任、無為而治」，而是「已病」與「未病」都精準介入，恰如其分處理。

香港算是中西醫（中西文化）的正當結合，而且成效大、代價低。中國反而200年不斷出現中西醫（中西文化）錯誤結合的折騰。這個（類）現代香港服務中西方全世界，也傳入中國，西化／開化／現代化／復興中國，但中國一直視為「非我族類」的異端邪道毒素，要改造香港（一如1950年代改造大陸舊社會）。

百多年來全球地動山搖，唯見香港相對「長治久安」。今日香港的「已亂」，源於一邊是中國一貫要改造香港（1979年前按「姓社」標準，1979年後按「姓中」標準），另一邊是香港人百多年的自由自在自成自主社會終成正果，新生幾代奮不顧身捍衛「香港」，要奪回「香港」。

「治未病／治未亂」是太平常態的行政，「治病／治亂」是危機處理的政治。林鄭中西醫錯配結合，不是以危機處理的政治「治病／治亂」，而是以太平常態的行政「治病／治亂」；不是以太平常態的行政「治未病／治未亂」，而是以危機處理的政治「治未病／治未亂」。7個月，她時而顛倒緩急的分工與合作，時而緩急割裂、單腿跳高跳遠，日日危機疊加自招。香港回歸中國，百年英治的些少中西文化恰適結合，她學到一些AO皮毛，把皮毛器用化機械化，陷入中西醫（中西文化）系統化錯配結合。

兩極間最大共識 或是回到一國兩制初心

中央這7個月面對前所未有局勢出乎世界意料地拖拖沓沓，眾多深淺層次因由要素力量浮出來，各方沒有掩飾和逃避，「沉渣／潛能泛起」的好處是可以進入問題的正面與反面，藉機創新常態。

香港正在分水嶺，取向上一是自成自主自決，一是澳門化；這兩極之間的最大共識和歷史主軸可能是回到三四十年前一國兩制（真）初心（以最大限度包容兩個相反取向），亦即二三十年借來時間和空間，50年「不變」。

中央和港府這7個月面對前所未有局勢、中西醫錯誤結合、往返拖拖沓沓也必然波及大陸，中國或也正處分水嶺。香港長治久安、一國兩制行穩致遠關乎中國的200年現代化工程。中國亟需以最大限度包容兩個相反取向、（真）初心的香港一國兩制為中國「治未病」。這真是駱的「新的使命、新的挑戰」。

中國（和世界）怎樣處理中西醫（中西文化）結合攸關中美關係和全球局勢，世界也正處分水嶺。香港百多年在中西湍流中活出精彩，親和全世界，如今世界亟需「香港化」的「中國醒獅」。

這又是200年來課題：中國（香港與世界）往何處去？

作者是香港學（Hongkongology）協會主席