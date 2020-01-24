沙士前車可鑑 嚴陣以待武漢肺炎（文：葉建源） (09:00)

前事不忘，後事之師。政府必須汲取當年沙士的慘痛教訓，勿後知後覺和有任何延誤或隱瞞，並要及早制訂應變措施，以免重蹈當年沙士爆發期間，學校多次要求教育部門宣布統一停課不果後，須「自保」自行停課的覆轍，特別是春節假期過後，大量市民由內地度歲返港，對學校和社區的防控工作將是一大考驗。

猶記得2003年沙士在香港爆發的前夕，當年也是正值春節前後，內地鄰近多個城市傳出煲醋的怪現象，但官方對疫情仍諱莫如深，只承認極小比例感染「非典型肺炎」的病例，毋須通報。紙包不住火，從廣州來港的中山大學醫科教授及後證實是本港爆發沙士的源頭，病毒經酒店、病房的人流接觸傳播，醫護人員在短時間內紛紛「中招」，再傳染親友及社區。時任衛生福利及食物局長楊永強堅持病毒未有在社區爆發，教育統籌局長李國章也堅稱未有證據顯示沙士在學校擴散，即使教育界提出要求，甚至證實有學童感染沙士，政府仍拒絕宣布全港學校停課。

師生健康及安危，向來是學校的首要考慮。隨着受影響的學校和學童感染個案愈來愈多，不少學校唯有決定自行停課，在不足一個星期，決定自行停課的學校累積超過100間。教統局最終在當年的3月27日宣布全港學校停課9天，及後因不斷延長，至4、5月疫情喘定後，全港學校才陸續復課。當年學生進入校園必須量度體溫和消毒雙手、全體師生戴口罩上課、取消多項集體活動、校長們戴口罩出席籌款記者會的畫面，至今仍歷歷在目。

教育局及早做好統籌和領導工作

想當年，我任職教育學院負責校長培訓課程，正帶隊到廣州一帶考察，由於資訊不流通，我們根本不清楚疫症正在威脅，更遑論採任何保護措施，包括最簡單的戴口罩。與2003年比較，現在交通更方便，疫情更易擴散。因此，我認為查找病毒源頭，以及提高資訊透明度是重要的，而在學校還未有個案出現前，教育局不應鬆懈，在學生年假結束前制訂完善的預防策略，做好統籌和領導工作，制訂相關指引，協助學校加強防疫與應變措施，當中可包括：

（1）盡快為學校統籌增添口罩、消毒液等衛生和消毒設備；

（2）加強與學校的聯繫工作，每天透過互聯網、電郵或電話向學校發放新消息；

（3）檢視現有學校的呈報機制能否有效預防疫情；

（4）清晰界定疑似個案及確診病例的隔離政策；

（5）訂立停課機制，當中應包括病例較多的學校的校本停課準則、低幼年齡學校的停課準則，若不幸社區爆發，應果斷全港停課；

（6）若疫情延至中學文憑試或其他公開試考試期間，要制訂相關應變措施；

（7）設立教育局和考評局電話熱線，供學生及家長查詢。

而學校方面，也要認真做好預防工作，例如：

（1）取消半年內所有內地交流及互訪團；

（2）盡快成立應變小組處理事件，更新疫情信息和處理突發事情；

（3）師生除要量度體溫和戴口罩外，學校要每天定時多次進行校園清潔及消毒；

（4）在非上課日子進行全校大清潔及消毒；

（5）加強申報機制，例如學生或其家人曾到訪內地、有家庭成員在醫療機構工作等；

（6）學生及教職員如有發燒或呼吸道感染症狀，必須告假休息；

（7）每天記錄缺課學生名單及致電查詢原因，加強留意患有呼吸道疾病的復課學生的上學情况。

事實上，本港不少家庭也會趁農曆新年假期帶同子女到內地探親或旅遊，假期結束後大量人流返港，將是本港防控的最大考驗。我希望政府和教育局嚴陣以待，將防疫當作首要工作，不忘沙士疫情導致299人死亡、1755人受感染的慘痛經歷，為市民打好這場防疫大仗。際此新春佳節，恭祝各位讀者百毒不侵，平安喜樂！

作者是立法會教育界議員