唯有愛才能挽回年輕人的信心（文：周永新） (09:00)

香港沒有年輕人 家不成家

就是身處香港的港人，對於年輕人的行徑，心裏也有不少疑問：一年前，我們不是形容年輕人為「廢青」嗎？他們不求進取、不負責任、人生沒有目標；為什麼過了短短大半年，年輕人為了一件與他們既沒有切身利益、也沒有實質得益的反修例運動，卻願意犧牲自己的時間和精神，冒着被捕和定罪的危險，甚至喪命之虞，起來與政府對抗？他們為的是什麼？追求的又是什麼？

對於年輕人的激烈行為，有意見認為他們無藥可救，政府唯一能夠做的是放棄他們，寄望未來一代能重新振作、返回正軌；但這種想法無法改變現狀。政府呼籲市民珍惜香港，但珍惜香港就必須珍惜今天的年輕人——無論他們在政府眼裏是如何不濟、犯了什麼大錯、觸動了什麼底線，除非政府準備把他們趕出「家門」、令他們在港人眼前消失，否則政府就必須盡一切努力，把年輕人挽回過來；因為香港是年輕人的家，香港沒有年輕人，家不成家。

其實，年輕人並非不珍惜這個家；年輕人若然不珍惜香港，他們繼續做「廢青」就是了，吃喝玩樂總比遊行示威舒服得多。正是年輕人愛惜香港，他們不願看見香港因循守舊下去、不願看見香港由少數有權力的人操控、不願看見自己的自由受到無理的限制、更不願看見香港的民主發展長期停滯不前。這樣，政府要挽回年輕一代，盼望他們珍惜香港，政府可以做什麼？年輕人怎樣才會對香港的未來有信心？以下是筆者的一些建議：

政府須真誠愛護年輕人

第一，政府必須真誠顯示自己對年輕人的愛。政府的宣傳短片不是說「愛比暴力強」嗎？政府譴責黑衣人的破壞行為，相信眾多市民都認同——市民對黑衣人毁壞店舖、食肆、銀行、港鐵車站等暴力行為，非但不會支持，也絕對不願意看見破壞持續下去，並且支持警察積極的防止這些有違法紀的行為出現。

但現在的問題是：遏止暴力發生，市民還可寄望警察執法，但「愛比暴力強」，愛又從何而來？政府要求年輕人放棄暴力，還可利用法律去制裁，警告年輕人切勿以身試法，否則他們一旦被拘捕，前途可能因此被毁；不過，勸告年輕人潔身自愛，尤其是出自特首的口，會是愛的表現嗎？年輕人會覺得政府是愛他們才這樣為他們着想嗎？

空口說「愛比暴力強」，筆者並不覺得這樣的宣傳會產生效果。筆者早年曾任職感化官，處理個案中不少涉及家庭暴力，明白暴力所以發生，原因是家人之間失去愛——若然不再愛對方，暴力便成為懲罰對方的手段。現在政府要求年輕人停止使用暴力，政府用的方法是以暴制暴，這是愛護年輕人的表現嗎？

筆者並不是說政府應該縱容年輕人使用暴力，但政府能否對年輕人「網開一面」？關於如何處理在反修例衝突中被捕的年輕人，法律學者和社會人士曾提出各種較寬鬆的做法，但政府的回應總是說不能挑戰法治的底線。政府若然這樣堅持下去，年輕人只會覺得政府要懲罰他們，而非為了他們好。作為信徒，特首應該明白，愛的最崇高表現就是寬恕，什麼比寬容的對待被捕年輕人更能表現政府對他們的愛？與其嚴厲懲罰犯錯的年輕人，政府若能展示自己對他們的愛，相信更能有效遏止暴力！

香港的未來為年輕人建造嗎？

第二，政府必須令年輕人明白，香港的未來是為他們而建造。前任特首董建華在最近的一次訪問中，認為年輕人所以不信任政府、看不到未來，是因為他們「買不到樓」。這句話如果是10年前說的，相信還有點道理，但反修例風波發生超過半年，董先生還不明白，年輕人所以有怨氣，物質生活上的追求得不到滿足，其實並不是主要原因嗎？年輕人能夠置業當然重要，但他們覺得生活在香港有自己的未來嗎？他們相信自己是香港未來的「主人翁」嗎？他們認為未來的香港是為他們而建造嗎？

從高鐵香港段的興建開始，到港珠澳大橋的規劃、粵港澳大灣區的發展及「明日大嶼」，哪一個項目年輕人覺得是為了他們而建造？香港要配合國家的整體規劃和發展，實在無可厚非，港人也不會反對，但這樣做，年輕人只能看到「國家」而沒有「香港」。如果在「明日大嶼」公布之前，特區政府能夠集中資源解決香港土地供應不足的問題，相信年輕人會覺得，政府做事，心裏不會只有國家。董建華出任特首時曾說：「香港好，國家好；國家好，香港更好。」但對年輕人來說，香港必須先有自己的未來，待香港的發展得到鞏固，香港自然對國家有更大的貢獻。

順應潮流增加年輕人的政治參與

第三，政府必須讓年輕人有更大的政治參與。教育大學講座教授趙永佳在年初訪問中，一針見血的指出：「年輕人參與社運背後不是中環價值，不是社會流動的問題，而是普世價值。是否參與或關注社會運動，與年輕人有多認同普世價值，有很強關係。」（見〈趙永佳：政府勿阻市民參與制度〉，《明報》，2020年1月3日）

對政府來說，政治參與從來是敏感的話題，因為鼓勵市民積極參與政治活動，意味政府必須首先改革現有政治體制，否則如何鼓勵市民參與？在最近的區議會選舉中，年輕人顯示他們不但有能力參與政治，還有能力透過現有政治制度向特首表達他們的訴求。這種潮流無法抗拒！反修例風波喚起年輕人對追求民主的醒覺，正是「順之則昌、逆之則亡」；政府現在能夠做的，是順應這潮流增加年輕人的政治參與，正如趙永佳教授提出的：「帶動市民的力量返回制度層面，總比在制度外爆發更好。」

特首呀，要挽回年輕人的信心，現在是關鍵的時刻——年輕人正等待政府的回應，愛比暴力強，唯有年輕人感受到政府的愛，這樣才能挽回年輕人對香港未來的信心。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授