從武漢肺炎看大陸天災處理方程式（文：陳帆川） (09:00)

反送中是出於對大陸法制的不信任，肺炎則勾起了香港人對於大陸防疫制度的不信任。大陸當局當年如何隱瞞沙士疫情，香港人歷歷在目，因此在武漢肺炎的消息傳出之初，在大陸官方仍聲稱疫情可防可控、不會人傳人的時候，很多香港人已搶購口罩，原因就是不相信大陸官話。

香港人熟悉的沙士英雄鍾南山親赴武漢，立即撥開雲霧，斬釘截鐵地公布疫症可以人傳人，並首次揭露有10多名醫務人員遭一名病人感染，引發輿論嘩然。日前，習近平和李克強才首度開腔，責令防疫。

自此，大陸傳媒對於疫情的報道稍為解放，包括「財新網」和《新京報》等媒體開始質疑武漢當局涉嫌隱瞞疫情。其中財新網一篇辛辣的評論直指新加坡和香港早在1月初嚴陣以待，但「內地卻始終波瀾不驚」，普羅大眾沒有戴口罩，鐵路與車站連體溫檢測都沒有，「在疫情重地武漢，更是一派歌舞昇平：1月18日，百步亭社區萬家宴開席；1月20日，武漢20萬張文旅惠民券開放免費預約……」

隨着質疑之聲展開，可以預期，大陸當局將全力推動「喪事當喜事辦」的公關慣技，在天災裏頭大力宣揚「感動中國」的人和事，例如吹捧偉大醫護和照顧病父病母的孝子賢孫等，以轉移人民的不滿情緒，營造「中國加油」式的集體愛國情緒。

「中國加油」不是問題，問題在2003年的沙士至今17年，2008年的汶川地震至今12年，中國大陸在應付天災的態度上，似乎還未有跟經濟實力相稱的進步，甚或呈現一種退步。BBC記者在北京街頭訪問了民眾對疫情的看法，大部分老百姓皆顯然毫無防備，揚言「相信祖國」。在中共愈趨強大的宣傳機器操作底下，人民掉以輕心，後果可大可小。

還要再過多少年 才能讓制度說真話？

83歲高齡的鍾南山再度出山，透過公開信息讓防疫戰重拾正軌，值得尊敬。然而17年過去，為何大陸仍得靠這些半退休的重量級人物親自出馬，才敢打開天窗說亮話？在2003年率先向外媒拆穿當局欺瞞疫情的蔣彥永說過：「他們已退休了，他們就能說真話」，中國還要再過多少年，才能讓制度說真話呢？

作者是新聞工作者、文化評論人