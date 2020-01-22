改變了香港的一夜（文：任建峰） (09:00)

警隊誠信破滅 濫權升級

在元朗7．21事件之前的幾個星期，雖然市民對反修例運動整體目標還是支持，但我已開始在一些在去年6月時參與大型遊行的「淺黃」或「淺藍」朋友圈中聽到對整個運動武力逐步升級有微言。甚至是在7．21晚上，當有報道指有示威者用磚頭拋向警署、有人塗鴉中聯辦門外的國徽，那些溫和朋友們都在質問：「是否需要這樣做？」

但隨着白衣人深夜肆無忌憚地在元朗打人，然後警察又多次不執法，甚至對於自己不作任何拘捕口出狂言，民意一夜之間轉了。無論是「淺黃」、「淺藍」，甚至是有個別的「深藍」朋友，他們都完全對黑社會橫行無忌、警隊坐視不理難以置信，極度憤怒。他們的措辭已與一群「深黃」沒有分別，就政權、警隊在其後就那夜的各種看來對事件無視的言論和行動（或不行動），更對政權與警隊失信任。

從此以後，無論大眾對示威者在其後幾個月的破壞行為有多大的不滿，他們都會因想起7．21那夜，而對警隊更不滿。他們會想起一群對付示威者就毫不手軟、口口聲聲說要對付「暴徒」的警察，面對着疑似黑社會就無動於中。每一次警隊大肆拘捕、毆打示威者，大眾都會想起絕大部分仍是逍遙法外的元朗白衣暴徒。所以，警隊在大眾眼中誠信破產，甚至某些示威者的嚴重破壞行為沒有促使大規模民意逆轉，都是源於元朗7．21事件。

黑白二道對守法有理無理的無視

不過，7．21那夜的一切並不止是深遠地影響民意。以一些自視為「保家衛國」的疑似江湖人物為例，他們見到在元朗的「盟友」在7．21橫行無忌後，自己都「勇武」起來，在港九新界不同地區主動攻擊示威者。警察亦的確大致上繼續坐視不理，就算有個別疑似江湖人物因此被拘捕，都能見到他們怎樣被警察禮待，與警察用極高武力拘捕示威者成為對比。而示威者遇上這些被襲擊、但警察又不理會的情况，亦愈戰愈勇，逐漸練成能自行擊退疑似江湖人物的能力，但就因此衍生了違反法治的「私了」行為日趨普遍。

至於警隊那邊，元朗7．21看來都對他們影響深遠。在那夜之後，他們會感受到，無論他們做什麼，在大眾眼中都是錯的，就算有時他們的確沒有做錯，都要被千夫所指。這情况的持續，亦令他們日漸將錯就錯，更不理會自己做事的合法性與恰當性。而就算是錯了，他們都發現原來可以拿出各種荒謬至極的理由來自圓其說、逍遙法外。始終，無論他們的藉口是什麼，其荒謬程度都遠比不上到今天都還沒有警員要問責的元朗7．21事件。

政權與警隊的誠信破滅，黑白二道對守法、執法有理或無理的無視，警隊的濫權升級與目無法紀，這一切都能從元朗7．21事件說起。2019年7月21日的晚上的確是改變了香港的一夜。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師