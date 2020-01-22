教育局須認知「守密責任」和「私隱的限制」（下）（文：余惠萍） (09:00)

不可以「公共利益」為由侵犯教師私隱

在考慮公共利益時，教育局可否爭辯說，教師的工作特殊，需要為學生以身作則，表裏如一，所以公共利益支持教育局違反「守密責任」？這種說法在2008年的Mosley v. NGN案中遭到否定。主審的Eady法官解釋說，上議院在Campbell v. MGN案中引進了多方位的新方法，法庭首先要確定案中是否存在「合理私隱期望」，若有的話，法庭接着要依照案情來衡量各種權利和公共利益，從而作出決定。這種新方法取代了許多過去常用的做法，包括採納一些迂腐的概括性主張（generalisations），例如，「公眾人物應預期較少的私隱」，或「身處責任崗位的人應被視作『模範』（role model），為我們樹立怎樣過正直的生活」，這些主張有時需要考慮，但絕對不是決定性因素。按照Eady法官的說法，教師不能因他的工作或身分而喪失或享受較少的私隱保障，意即，法律清楚要求教育局需要提出強烈理由，來證明它違反「守密責任」從而侵犯教師私隱是符合公共利益。

激烈言論不屬侵犯教師私隱的理由

那麼，教育局又可否說教師的言論煽動仇恨、流於偏頗或屬專業失當，以這種種說法來推卸「守密責任」？答案是不可以，理由可在Mosley v. NGN案中找到。2008年3月30日，英《世界新聞》刊登一篇報道，標題是：「一級方程式波士與5名妓女進行病態納粹性狂歡」，內容指國際汽車聯會（FIA）會長M乃熱愛希特勒的法西斯主義者之子，與妓女大搞S&M性愛派對，文章還附帶派對照片，另外，在報刊的網站還有派對的錄影片段供瀏覽。錄影片段是其中一妓女以報刊提供的可藏在衣物的攝影機秘密拍攝，她獲得2萬鎊作為酬勞。M提出訴訟，指《世界新聞》侵犯他的私隱。《世界新聞》提出可凌駕M的私隱權的公共利益，包括有關的S&M行為涉及侵襲人身刑事罪、道德淪亡和通姦。Eady法官在判辭中強調，觸犯嚴重刑事罪的人也不會喪失其私隱權，例如，在Campbell v. MGN案中的原告，即超級名模娜奧米金寶，她被傳媒公開染上毒癮，這其實意味着她曾干犯管有毒品罪，事實證明法庭不會因此而否定她的私隱權。換言之，一個人的私隱權不會因其非法行為而自動被削減，何况所謂煽動仇恨其實是一些對警暴的憤怒表達，並不構成刑事罪行。至於道德淪亡和通姦的指控，Eady法官強調，政府和傳媒不能披露個人的性行為，除非有關的性行為涉及嚴重刑事罪。今天的法律哲學重視人權，主張當受害人的人權被侵犯時，不會因為某傳媒人或法官認為受害人的行為令人反感或違反道德或宗教規條，而被褫奪濟助（民事訴訟的賠償）。基於這種種原因，法官裁定案件中不存在任何公眾利益可凌駕M的私隱權。

把Eady法官的分析套用在本文的討論，倘若教師的私人空間言論不構成嚴重刑事罪行，無論該言論是如何品味低俗或惹人反感，教育局都不能以此為理由去證明侵犯教師私隱是符合公共利益的。換句話說，法庭會問教育局，若教師在私人空間說過一些粗口辱罵使用非法武力虐打學生的警察，因而要侵犯該教師的私隱，這到底符合什麼公共利益？

受害教師可向教局索償

教育局違反「守密責任」，再而侵犯教師私隱的後果是，受害教師可以向教育局索償，事實上有些受害教師的名字已被傳媒公開，他們的聲譽、家庭、情緒及其他方面都已蒙受損害。Eady法官判處NGN敗訴時說，金錢實在不能彌補M的損失，為了補償他情緒的傷害、尷尬和痛苦，最終把賠償額定為6萬鎊。

最後還要強調，以上的討論也適用於法團校董會處理對教師的投訴。

現代法治是維護公民社會的重要工具。違法且不信守「守密責任」、不負責任地接受匿名「篤灰」，本來是我們教育工作者要向學生循循善誘的「反面教材」，局長卻大費周章、煞有介事地去處理，局長難道也想成為「反面教材」？

作者是中文大學教育學院榮譽專業顧問