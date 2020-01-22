制度性謊言下的武漢肺炎（文：呂秉權） (09:00)

這一切一切 港人和國際社會似曾相識

而早前因證據不足，當局否認病毒會人傳人，還要求世衛澄清，現在國家衛健委高級別專家組組長鍾南山確認此病肯定會人傳人，還出現了一人傳染10多名醫護人員的強力傳播者。此外，另一名專家組成員、北大第一醫院主任醫師王廣發不幸染疫，由醫人變病人。世衛最新指出，武漢肺炎可能持續人傳人。

這10多名醫護到底何時被感染？為何一感染就是10多名？為何官方不早點通報，而要由專家組的鍾南山捅出，令疫情通報蒙上陰影？

這一切一切，港人和國際社會都似曾相識。2003年，北京、廣東等地隱瞞沙士疫情，令病者湧現，防不勝防，禍連香港，播毒國際（連國際組織官員都染沙士而死），人心惶惶。剛上任的中央領導人胡錦濤、溫家寶出手，要求果斷應對，地方官員不得瞞報、緩報、漏報疫情，並動用軍隊、武警協助防疫。於是，北京的沙士宗數就突然由37激增至339，增幅足足有8倍多。

時任中共總書記胡錦濤，在2003年7月的防治沙士工作會議上，批評內地幾大問題，包括「一些地方和部門缺乏應對突發事件的準備和能力，極少數黨員、幹部作風不實，在緊急情况下工作不力、舉措失當」、「突發事件應急機制不健全，處理和管理危機能力不強」、「公共衛生事業發展滯後，公共衛生體系存在缺陷」等。

胡錦濤還語重心長地總結說：「一個聰明的民族，從災害和錯誤中學到的東西會比平時多得多。反思我國非典疫情發生和我們防治非典的過程，既有成功經驗，也有深刻教訓。」

疫情「只出國不出市」 令人生疑

這場教訓，用全球774條人命和8096宗感染換來，其中香港299人死亡（有患者由入院、病重至火葬，家人都無法見其一面）、1755人染病，令眾多家庭陰陽相隔，患者終身烙印，香港因而失去很多優秀的香港兒女。

這次的武漢肺炎，在去年12月底由網民揭發，官方之後再擠牙膏式發布，又拘捕涉嫌造謠網民。這大半個月來，千萬人口的武漢作為九省通衢，人流交往本已非常密集，再加上內地的大春運已開始10多日，人煙更加翻滾。可是武漢的疫情數字可以維持多日沒大變，兼且能夠做到只出國、不出市，只有其他國家染疫，但內地其餘省市則可以成為防疫樂土，長期歸零的奇蹟，防疫真相實在真令人生疑。當然，官方的解釋指，認識、發現病毒需時，後來快速測試普及才加快確認個案。

對內地制度性說謊隱瞞深有體會

以往，筆者在內地跑過不少疫情和天災人禍的新聞，包括沙士、禽流感、豬瘟、毒奶粉、空難、礦難、水災、地震等，對內地的制度性說謊隱瞞，深有體會。

沙士早期，北京為逃避來華調查的世衛專家點算病者人頭，於是用多部救護車將沙士病人載走，在城裏四圍瞎轉空兜圈，又或將部分患者轉到腸胃科等非呼吸病病房，令專家們在醫院撲個空。

有患者因本身的長期病交集致死，不一定被當作因沙士而死亡；

為開好兩會和招商會，當時的衛生部長張文康明知疫情失控還說受控，說戴不戴口罩都安全；水靜河飛的廣交會則報道造假，說「廣交會首日生意興旺，國內外商客絡繹不絕」；

為了隱瞞真相，廣東方面打擊報復報道疫情的勇敢記者；

廣州關閉野味市場，但地下野味餐廳仍大行其道；

沙士一疫過後，禽流感殺到，一眾香港記者採訪時任廣東省防疫領導小組組長的鍾姓常務副省長，副省長警告，不得報道未經證實個案，否則可追究，還說雞集體死亡不一定因為禽流感，可以是跳樓死、撞車死，十分輕佻。如此態度領導防疫工作，不禁令人嘩然。

至於其他採訪遇到的瞞報事件則包括：

地方發生礦難，瞞報大量沒名沒姓的臨時工數字，井口亦沒有他們的出入登記，死無對證，政府官員因而減少被問責；

為辦好北京奧運，原先已揭發的毒奶粉事件不得公布，讓受害兒童多喝個多月三聚氰氨，讓腎結石滋長；

四川地震學校豆腐渣工程，由於涉及已升上中央的官員，原先官方信誓旦旦要追究的質量問題變成因地震烈度太大，主震、餘震破壞太大而無法調查。

蟻民自求多福 願歷史不再重演

針對今次武漢肺炎，中央政法委微信公號「長安劍」說：「誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

由於內地有內參制度，即中央領導人有另一組更貼近真相的數字，普通蟻民只能自求多福。

但願歷史不要再重演。

作者是浸會大學新聞系高級講師