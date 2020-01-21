中美「再平衡」應有新思路（文：歐陽五） (09:00)

作為守成大國，美國「本能」地認為遏制飛速發展的中國符合自己的利益，而中國的崛起卻是不可阻擋的。遏制與反制間歇進行，最終成為一個「死結」。中美之間有陷入「修昔底德陷阱」的風險，但這不是世人想看到的。但如果依照舊有的觀念和思路行事，無論怎麼推演，都一定會走到這一步。筆者認為，期待中美實現戰略地位和貿易關係上的「再平衡」，兩國都應有更理性、靈活的新思路。

一、拋棄「輸贏思維」 選擇真正有利的道路

中美貿易談判第一階段協定簽署之後，「誰輸誰贏」成為不少分析文章討論的焦點。這種「輸贏思維」應當拋棄，更應關注的是協議是否符合真正的、長遠的利益。

有文章認為，本輪協議中國是「拿錢買時間」，為自己的經濟轉型和科技發展爭取寶貴時間。實際上，與其說中國是在爭取時間，倒不如說中國在主動擁抱改革的外部環境更為準確。協議涉及農業、金融業、智慧財產權保護等多個中國目前較為薄弱的市場環節，這在未來都將生成改革動力，因此，協議有「二次入世」之稱。

中國對於更加開放的市場始終持歡迎態度。利用外部市場壓力倒逼改革是中國改革開放的重要寶貴經驗。看輕所謂的「輸贏」，注重方向性、長遠性利益，可以看出中國對美關係中的思路調整。

二、對未來有更理性的分析判斷

長遠分析認為，中美未來仍可能存在的局部摩擦和結構性碰撞，將造成中美經濟依存度一定程度上的降低。不少人看來，這似乎是個壞消息，全球化多年，人們的思維慣勢認為，中美綑綁愈緊就愈是「你中有我，我中有你」，這樣才能利益一致，不會出現激烈對抗。

其實，適度降低依存度未必是壞事。在新加坡任職的學者鄭永年曾說，一戰二戰之所以爆發，正是因為歐洲各國之間的關係錯綜複雜，在找不到解決問題的有效方法時，衝突和戰爭成為有效的解決方案。

從這個角度來考慮，適度降低兩國經濟依存度，某種程度上也可能避免矛盾激化。同時，也因此會降低雙方談判預期，反而可能更易在具體條款上達成共識。鑑於美國是經濟實力第一的國家，而中國是當今全球最大的市場，兩國經濟依存度不可能降得太低，「脫鈎」更不可能，因此，兩國陷入完全冷戰的概率並不大。兩國若能在實現「再平衡」之前，保持矛盾不激化，將是全球幸事。

三、雙方調整思路的過程 也是相互適應的過程

中美矛盾很大程度上是適應性問題，即美國對中國快速崛起的不適應，而中國也在努力適應與解決自身日益強大後遇到的各種問題。而解決適應性問題，一需要時間，二需要溝通。

中美經貿談判取得階段性成果，是一個寶貴的時間之窗。這一「窗口期」內，除了抓緊時間發展與改革，兩國更應該積極思考如何建立深入而持久的工作與對話機制，進而修補裂痕、彌補分歧、規劃未來。

面臨國際社會出現的新局面、新問題，事實一再表明，將眼光局限在應對現實問題的現實思維愈來愈難以奏效。筆者認為，不應陷入現有框架下的政治、經濟、軍事思維模式中，實現中美「再平衡」實在應有更開闊思路。

作者是時事評論員