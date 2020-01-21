本末倒置 蹉跎歲月（文：劉進圖） (09:00)

政治計算凌駕政策理性

特首林鄭月娥上周宣布動用100億元，推行10項惠民措施，其中部分是勞工界及基層人士爭取多年的，非常值得支持，例如延長藍領勞工假期至17天，與白領受薪僱員看齊，以及增加過渡房屋供應、研究管制劏房租金、增設失業短期津貼、改善外判工待遇等。不過，有一些措施並無迫切現實需求，如長者2元乘車優惠從65歲降至60歲，與退休年齡從60歲延至65歲的政策邏輯背道而馳，分明是收買人心的政治舉措，違背港府多年來奉行的按市民實際需要發放福利的宗旨。

長者生活津貼的改革是另一例子，取消按資產和入息訂定不同級別津貼水平，本來是林鄭月娥和一眾政務官會強烈反對的事情，如今他們集體打倒昨日之我，是政治計算凌駕政策理性，這種隨意增加經常開支的施政作風，若不加收斂，將為日後特區財赤埋下禍根。

特區首長說沒警暴 完全脫離現實

在大灑金錢收買人心之際，特首上立法會答問題時，公然否認過去半年有警暴問題，而監警會亦以技術理由，擱置發布對示威衝突執法的觀察報告，有監警會專案小組成員透露，專案小組欲約晤元朗指揮官了解「7．21元朗白衣人襲擊事件」，約了半年仍未能見面，不知如何向市民交代。

過去半年發生了多次嚴重的警民衝突，在傳媒鏡頭下，示威者和執法者都有使用過分暴力的情况，法治社會要求法律面前人人平等，但現實卻是只有示威者受到調查和檢控，執法者被調查及追究責任的，一宗也沒有！難道香港警隊的執法真的完美無瑕？

儘管有逾八成市民持續要求獨立調查警民衝突，但特區政府一直拒絕，指監警會受理投訴即可，但事實證明監警會沒有調查權，連約晤負責警官也做不到，連發表對事不對人的觀察報告也辦不了，特區首長如今索性說根本沒有警暴問題，這個完全脫離現實、違背理性分析的政治表態，讓人想到早些時特首約晤商界流出的錄音，她說政府除了3萬警察已別無倚靠，真是何等悲哀！

當特區政府讓政治考慮主導施政，選擇漠視社會現實，顛倒是非黑白，違背理性分析，社會的矛盾能化解嗎？社會的撕裂可修補嗎？社會的管治還有前途嗎？答案已經寫在牆上。

作者是資深傳媒人