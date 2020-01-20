駱惠寧吹和風傳遞什麼信息？（文：盧文端） (09:00)

體現中央對港工作基本思路

駱惠寧在香港回歸以來面臨最嚴重困難的時刻出任中聯辦主任，中央賦予重託。駱惠寧近日在中聯辦新春酒會上的致辭，被外界視為傳達中央新精神的「就職演說」，自然備受關注。

駱惠寧的講話以《共同珍惜香港這個家》為題，言辭中沒有批評，沒有指摘，也沒有抱怨，「家」的溫情貫穿全文，更引用《獅子山下》名句「拋開區分求共對」作結，飽含「家和萬事興」的期待。難怪輿論將吹和風視為駱惠寧講話的最大特點。駱惠寧吹和風當然不是即興應景之作，而是體現了中央對港工作的新要求、新精神。他在講話對此作了註解：新的一年，香港如何再出發？習近平主席視察澳門時特別強調「家和萬事興」。「家和萬事興」是中央對香港的殷切期待，吹和風恰恰體現了中央對港工作的基本思路。

有人說，駱惠寧吹和風主要對象是泛民，其實不然。駱惠寧吹和風的對象固然包括泛民，但最重要的還是全港市民。

「修例風波」造成香港前所未有的社會撕裂和兩極對立，如果不能在整個社會層面彌補撕裂、緩和對立，香港就難以重新出發，難以重回發展正軌，一國兩制就難以行穩致遠。所以，中央最重視的當然是向全社會吹和風。事實上，中央清楚知道，許多香港市民在涉及修例爭議的問題上有不同看法，甚至存在尖銳對立，但並非是反對一國兩制。新思維以參與反修例示威者為對象進行的民調顯示，近八成支持一國兩制，僅6%支持「港獨」。中央相信港人都愛護香港家園，也相信港人為了香港這個家，可以彌補撕裂，重新出發。駱惠寧有3句話就是代表中央對全港市民講的：

第一句話：珍惜香港這個家，是所有真正關心香港、愛護香港的人的共同心聲、共同期盼和共同責任；第二句話：不管什麼樣的政治光譜，都應形成這樣的共識，認同「一國」、珍惜「兩制」，是香港同胞的福祉所繫，也是香港明天的希望所在；第三句話：香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但不能走極端、更不能搞暴力，一家人之間有商有量，再大的事情都好解決。這3句話平實真摯，普通的香港市民聽得懂，也應該聽得進。

香港需要和風 泛民擋不住

駱惠寧吹和風當然包括泛民，外界一般認為，駱惠寧所講的「不管什麼樣的政治光譜」，就是指的泛民人士。

本來，泛民在中央的一國兩制方針中就有不可忽視的地位和角色。港澳辦前主任王光亞曾經說過，泛民議員也屬於建制人士。記得習主席在慶祝香港回歸祖國20周年大會講話中專門對反對派人士講了一段話：從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護一國兩制方針和《香港特別行政區基本法》，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通。駱主任在講話中對泛民人士作出呼籲，表達了中央對反對派人士的善意期待。反對派人士應該正面回應，用行動說明他們也珍惜香港這個家。

當然，泛民人士極有可能因為選舉考量而以各種方式貶低甚至抵制和風，但中央不會因為泛民的這個取態而不吹和風，香港社會也不會因為泛民的取態而抗拒和風。香港需要和風，泛民擋不住。

駱惠寧吹和風也包括年輕人。在修例風波中，青年問題備受關注。青年是香港的希望和未來，中央高度重視。駱惠寧在講話中，特別表達了對香港年輕人的關心。他不僅指出粵港澳大灣區、「一帶一路」建設為香港青年朋友提供了發展機遇、搭建成長舞台，而且表達了中央對香港年輕人的殷切期待：真心希望香港青年能樹立國家觀念、香港情懷、國際視野，在參與國家發展、推動香港發展中把握自己的未來。

從駱惠寧的講話內容還可以看到，吹和風不是無底線的一團和氣，而是有原則前提的，這個原則前提就是：維護一國兩制，守護法治文明。

駱的和風吹得及時吹得到位

駱惠寧曾長期在安徽工作，先後擔任青海、山西兩地省委書記，工作經歷和領導經驗非常豐富。香港社會期待駱惠寧新人事新作風，帶來新氣象，開拓新局面。駱惠寧的新春酒會講話，在香港局勢面臨重要轉折的時刻吹和風，吹得及時；以「家」的溫情吹和風，吹得到位。經歷大半年嚴重動盪折騰的香港社會，對中央吹和風有期待，自然也會積極正面回應。這是香港這個家重回正軌、早日復元的良好先兆，值得肯定。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長