台灣的「香港紅利」（文：黎蝸藤） (09:00)

筆者曾撰文論述「香港的台灣紅利」（註），指中國（這裏指中華人民共和國，下同）要以一國兩制方式「統一台灣」，希望把香港作為一國兩制的模板，從而讓香港得到「額外的政治和經濟待遇」。惟與此同時，也有「台灣的香港紅利」。這可以從五方面考察。

一、香港是守衛台灣民主自由的第一線

「統一台灣」是中國的既定國策，但如何「統一」、此後如何治理等議題都未定。中國實行「共產黨領導下的多黨合作制」，實際是一黨專政，與民主自由的台灣格格不入。如果台灣被「統一」，A（而非THE）「one country, two systems」當是最好的安排。

實際上，一國兩制最早是為「統一台灣」提出的構想，香港作為一國兩制的試金石，其自治、民主、自由的發展，對台灣的未來相當重要。對台灣而言，香港人爭取民主自由是守護台灣民主自由的「第一道防線」。它也是一輛「便車」：香港能得到的自治、民主和自由愈多，假設台灣將來被「和平統一」，其享有的自治、民主和自由也只會更多。所以，台灣大力支持香港民主運動，除了有普世意義上的支持民主及同為華人社會的連枝同氣之外，「便車」因素也不可低估。

同時，如果中國與香港民主派之間的矛盾愈大，香港愈「亂」，給中國麻煩愈大，中國就愈難推進「統一」。一來，香港「亂」讓中國「力不從心」，「無暇顧及」台灣。二來，若中國找不到如何管治香港的經驗，也可能推遲「統一」的日程。儘管何時「統一台灣」牽涉多種因素，但這也是其中之一。

二、台綠營能從港混亂中獲額外選舉優勢

2014年，台灣和香港相繼發生太陽花運動和佔中／雨傘革命，結果截然不同：太陽花成功了，佔中失敗了。太陽花後，台灣政治生態劇變。在陳水扁時代，國民黨和民進黨主要是省籍之爭，進而演化為中華民國派和台派之爭。這時的中華民國派不應視為「親中派」。馬英九更親美而非親中，有人甚至認為他是「華獨」。但太陽花後，國民黨從親美轉向親中，也從「華獨」走向「統一」。統獨之爭上升為主要矛盾。佔中失敗則揭示了在基本法和現有的政治體制框架下，香港無論如何也不可能獲得民主派標準的「沒有篩選的真普選」。於是，民進黨的「今日香港，明日台灣」成為2016年選舉大勝中最有力的口號之一。

2018年底，民進黨在九合一選舉中慘敗，蔡英文民望低落，看似連任無望。可是2019年初，「一國兩制的台灣方案」的提出重新帶起主打統獨問題的氛圍。「今日香港，明日台灣」重出江湖，蔡英文民望從谷底反彈。到了修訂《逃犯條例》事件，香港局勢每况愈下，蔡英文的民望則節節高升。這次總統選舉，蔡能以歷史性的高票數當選，「香港紅利」功不可沒。

三、西方國家怕台灣變「香港第二」 也更傾向支持台灣「反統」

香港的一國兩制不但給台灣看，也給國際特別是西方國家看。中國在香港的統治是西方判斷中國發展方向的觀察點。最近10年，中國軟硬實力急速擴張，西方國家深感到「銳實力」的威脅。10年前，中國還是「和藹可親的大熊貓」。現在西方多國中「屠龍派」蔚然成為主流。香港的情况對西方國家形成這種判斷的影響很大。

台灣和香港同為西方世界和中國接觸的前線，西方也可以從香港推測中國以後如何治理台灣。香港治理得好，符合西方的理想，西方對「統一台灣」的焦慮感就低。反之，若在香港的治理背離了西方認同的價值，當如何保住「西方的政治影響力疆界」成為重要議題時，西方就會把台灣視為阻止「中國擴張」的第一線，力保台灣不變為「香港第二」，加大支持「反統」。

四、港動盪衰落讓台看到「取代」可能

中國和西方世界的經貿接觸都繞不過「窗口」的概念，西方把窗口視為進軍中國大市場的落腳點，而中國也把窗口視為引入外資和外國技術的渠道和緩衝區。成為窗口需要微妙的先天條件，既要是中國不能直接管理的「法外之地」，又要有和中國足夠多的聯繫（地理上和人文上的），又要獲得西方世界的認同。1990年代之後，這樣的窗口有3個：香港、新加坡和台灣。

在一國兩制下，香港的窗口地位得天獨厚，但新加坡和台灣也有自己的優勢。香港幾大經濟功能中，貿易和貨運中心已很大程度上被內地城市取代，但金融中心和輸入高科技口岸都是它們難以取代的。可是，這兩個功能都存在競爭，前者和新加坡，後者和台灣。香港如果因政治動盪而衰落，對這兩個地區非常有利。高科技輸入口自不待言，台灣要成為國際金融中心雖然有難度，但在香港動亂後已有台灣財經人士看到機會，雄心勃勃地提出設想，認為可先成為「資金調度中心或財富管理中心」。

五、港獨助力台獨

中國面對嚴重的分離主義威脅，台灣則有勢力龐大的台獨派。客觀而言，中國分離主義愈嚴重，對台獨愈有利。中國長期指摘「疆藏台獨合流」，但對它們而言，互相支援是現實主義下的必然選擇。近年來，「港獨」作為一股新興的分離主義傾向，已愈來愈成為中國的心頭大患。香港的「國際能量」遠大於疆藏，對中國威脅也更大。「港獨」自然會被台獨視為難得的「同盟」。現時「五獨合流」（加上「蒙獨」）已成為中國常用詞。

台獨支持港獨不但出於現實主義，也有理論構建的因素。即便在台灣內部，也有不少人反對獨立，認為「台灣人也是中國人，中國人就要統一」。台獨派必須通過構建「台灣人不是中國人」等論述為台獨正名。無論在民族理論還是國際法上，香港的獨立理據都遠遠不如台灣。如果「香港人不是中國人」，「台灣人就更不是中國人」了。一些台灣學者熱情洋溢地支持和發展「香港民族論」，其背後就有如此邏輯。

理論上，台灣和香港並非不能互相吸引，「香港好，台灣好」（這裏的「好」是站在中國政府立場上）；但實際上，台灣愈抗拒中國，香港就愈能獲「台灣紅利」；香港愈抗拒中國，香港愈動盪，台灣就愈能獲「香港紅利」。需要指出，這裏討論的「獲取紅利」不一定是主動的，但確實客觀存在。

客觀分析所得的結論不免「黑暗」，但不幸被反覆證明，不以人的意志為轉移。如何改變這狀况，當是中國政府需要思考的問題。

註：bit.ly/2NmuH1P

作者是旅美歷史學者