止暴和一國兩制 誰來定義？（文：曾志豪） (09:00)

「止暴制亂」就是一種對運動的「定性」，不會輕易改變。

我們應該追問，何時才叫「止了暴」？

現在最多出現的抗爭方式便是「各區和你lunch」，不論人數和程度都談不上是「暴」吧？用這個角度看，其實香港是否已經「止了暴」呢？若不是的話，究竟如何定義「止暴」？為什麼到今天，香港機場的禁制令封鎖區仍未解除？

為何各區警署仍然水馬圍城？官方真的需要給出一個客觀「止暴」標準，否則便令人懷疑，「止暴」就是一個藉口，好讓警察和政府可以施行非常手段去整肅異己。

明明運動已經有緩和趨勢、很多勇武組織都表示「退場」之際，保安局長李家超忽然說研究是否引入電槍作為警員的基本配備。這是回應局勢的需要嗎？還是以「止暴」作理由，擴充警權？而林鄭繼續那一套「沒有警暴，警察被妖魔化」的說法，也忽略了「止暴」也包括止警暴的意思。

駱主任不是說「珍惜香港這個家」嗎？不是說我們都是一家人嗎？怎麼可能在主任吹和風示好之際，警察部門卻要加強殺傷力鎮壓自己的「家人」？

另一個關鍵詞是「一國兩制」，駱惠寧幾次公開發言，都提及「一國兩制」，說要始終把握一國兩制的原則辦事云云。對台灣來說，香港的一國兩制就是最佳助選，因為「反送中」示範了所謂一國兩制就是大騙局；今天駱惠寧重申一國兩制，究竟具體定義是什麼？有些親中輿論造勢，說要全面把握一國兩制，便是要香港人明白「高度自治」和「全面管治」的合作協調！這種內容的「一國兩制」，難道真能「止暴」而不是激起更大反抗嗎？

作者是傳媒工作者