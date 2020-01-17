冀駱惠寧不負中央重託 助港克服最嚴峻複雜局面（文：李言） (09:00)

關於任職年齡破格，我猜測是由於駱惠寧主任具有出眾才幹，適任現時香港中聯辦主任；這應是中央為應對世界百年未有之大變局而在幹部任職年齡上的新舉措，換言之，既講任職年齡限制，又不拘泥，而是以中國執政黨和國家事業需要為重。就後者而言，預期類似情形陸續有來，這一點，會激勵大批有志和有為之士。

中聯辦新主任不同於5位前任的最突出之處，一是具有主政內地兩省經驗，二是沒有主理香港或外事工作經歷。這兩點綜合起來看，適合當前和今後一段時間香港推進「一國兩制」對中聯辦主任的要求。

香港由「繼往」向「開來」轉變

扼要地說，從1997年7月1日香港回歸祖國到2019年底，香港大體處於「繼往開來」的轉折期。中聯辦第一任主任期間，特區可以說基本是「繼往」即延續九七前；那一段時間，中聯辦與香港社會各界交往，不如九七前。第一任主任具有同英國打交道的經驗，尤其代表中方與英方談判九七前後香港政制銜接問題。第二任和第三任主任都是從副主任擢升，對香港的了解，大體能適應「繼往」逐漸向「開來」即逐步開創特區新紀元的轉變。

在「繼往」向「開來」轉變的過程中，香港政治經濟社會結構性矛盾不斷加深，相互糾纏。既要求中聯辦主任熟悉香港，也愈益要求其具有駕馭複雜局面的器識。

2017年底、2018年初美國調整其全球戰略，宣布中國為其主要對手之一，把之前約40年對中國既接觸又遏制的基本方針調整為全面遏制；相應地，美國開始調整體現於1992年制定的《美國—香港政策法》的對香港政策。在如斯背景下，香港既必須加快「繼往」向「開來」的轉變，同時，這樣的轉變又必定遭遇前所未見的阻力和破壞。香港由「繼往」向「開來」轉變表現為融入國家發展大局。2019年是粵港澳大灣區發展綱要實施開局年，遭遇美國以反對特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》為藉口發動「黑色革命」，二者絕非巧合，恰恰是反映「繼往」向「開來」轉變邁入了決戰階段。

2019年12月16日，習近平主席對到北京述職的行政長官林鄭月娥說：「即將過去的這一年，是香港回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年。」幫助香港克服最嚴峻複雜的局面，要求中聯辦主任必須具有政治家的才具，對世界百年未有之大變局，對世界百年未有之大變局下的中國和香港，具備全面深刻洞察力；即使對香港缺乏經驗，但是，只要具備那樣的洞察力，在不長時間裏也能建立關於香港政治經濟社會錯綜複雜的深層次結構性矛盾的完整認識。

須對百年未有變局有深刻洞察力

主政內地省，不同於治理香港，香港特別行政區的第一責任人是行政長官。中央對特區行使全面管治權，要求中聯辦主任作為中央和內地所有在香港機構的最高負責人，具有準確判斷香港局勢和趨勢的能力，具有卓越的領導和協調中央和內地所有在香港機構的能力。中央行使對特區全面管治權與特區實行高度自治相結合，要求中聯辦主任具有與行政長官良好溝通的能力。

毋須諱言，特區政府修訂兩個條例遇挫，同愛國愛港陣營內部分化甚至分裂有頗大關係。隨着中美關係正在並將進一步重新界定香港基本政治分野，團結和壯大愛國愛港陣營的工作，要求中聯辦主任具有同該陣營傳統力量和新進力量，以及同各個政治團體和社會團體加強聯繫和協同工作的品格和能力。

一國兩制宗旨遭遇空前挑戰

香港面對回歸以來最嚴峻複雜的局面集中表現在「一國兩制」的宗旨遭遇空前挑戰。

2019年12月20日，習主席在慶祝澳門回歸祖國20周年暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮上指出：「香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手劃腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！」這是指「一國兩制」所必須維護的國家主權、安全和發展利益遭遇空前挑戰。

2019年12月31日，習主席在2020年新年賀辭中說：「近幾個月來，香港局勢牽動着大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」這是指「一國兩制」所要維護的香港長期繁榮穩定遭遇空前挑戰。

期待駱惠寧主任不負中央重託，幫助香港克服最嚴峻複雜局面。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「為了香港走出最嚴峻複雜局面」）

作者是資深傳媒人