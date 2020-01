生於亂世 有種破格思維（文：何靜瑩） (09:00)

然而,等不到「50年不變」的終結,掌權者在回歸後不到10年,便暗地裏有系統地蠶食「港人治港」及「高度自治」的《基本法》承諾,以國家的一制演變特區的另一制,時至今日,竟已是明刀明槍的中環及西環共治香港。

結果是民心盡失,加劇兩制之間南轅北轍的意識形態在不同層面的相互衝擊,亂世狀態隨之啟動起來。香港表面繁華盛世,但在2012年的國教風波開始,亂世現象大規模浮現,緊接2014年雨傘運動及2019年「反送中」運動,亂世時代的降臨成為不爭的事實。

拒把問題繼續掃入地氈底 更要翻出忌諱

其實,大家心裏鬱悶多年,早已感到香港的盛世信念變得很牽強,甚至一廂情願。30年的「和理非」遊行集會,加上22年乖乖地遵從盛世方程式去啞忍不滿或自我審查以換取安穩和安逸,卻換來掌權者更強硬及愈見霸道無理的管治模式。

新一代年輕人就是不願苟且偷生,也不認命,拒絕把源源不絕的崩壞問題繼續掃入地氈底下,更要從地氈下翻出已成忌諱的政治問題——掌權者沒誠意履行基本法的承諾,並對香港經濟及社會進行各種形式的滲透甚至粗暴干預,對制度帶來各式各樣的禮崩樂壞。

亂世思維模式有一種特質,能夠容忍許多不確定因素,不會一下子就抱抗拒態度(embrace the uncertainty instead of fighting it),並能忍耐翻開地氈揚起的塵埃及渾濁空氣,願意承受舊老問題所帶來的滋擾、紛爭和焦慮,直到各方願意面對核心問題,並踏實地解決。

當下愈來愈多市民進入了亂世思維模式,新角色也應運而生:「聯署師」、「清算師」、負責國際戰線的「攬炒巴」、作曲作詞跳舞繪畫設計等各類專才。抗爭者絞盡腦汁想出「和你lunch」、「和你shop」、「和你宵」、人鏈、連儂牆和商場大合唱等持久戰,或致力於極具創意和毅力的文宣活動,或成立工會,或建立黃色經濟圈……盡顯高手在民間,讓抗爭進入常態化和日常生活。這些不按常理出牌但又順應時局變化的行動,正是亂世中的應有表現。

混亂是揭露深層次問題的必然後果

另一種亂世領袖模式是堅持不設立「大台」,突破與生俱來皆仰望大台指揮的人性。然而,每個抗爭行動皆有發起人、組織者、協調人等,許多政治素人及學生試着學着發揮其小宇宙,逐步演變成林林總總的領袖模式。

幾個月間,香港竟將一大批普通市民孕育成老練的社會運動家、政治家、評論員和世界公民,他們都是香港現時最需要的「亂世領袖」!

亂世領袖允許自己沉浸於深度及持久的混亂狀態,明白混亂的出現,是揭露深層次問題的必然後果,以迫使當權者願意面對自己一手搞出來的混帳局面。他們能欣賞「亂」可帶來的進步和長遠發展,「亂」是尋找新秩序、社會公義、真正和諧穩定的非常手法。他們能分辨抗爭帶來的建設性「亂」與政府製造出來的那種荒誕和破壞性「亂」,本質完全不同。

廣大市民亦已衝破了許多清規戒律:大多數「和理非」都不贊同部分示威者對某些商舖的破壞及街頭暴力,卻沒有予以強烈譴責,而是寄以同情心,甚至感激他們以「飛蛾撲火」的自我犧牲精神,暴露警暴及「官商鄉黑警」合作的猙獰面孔。香港人跨越了心理關口,標記着香港跨出亂世抗爭一大步!

政治覺醒帶來破格思想,閒話家常不忘與志同道合者討論局勢,由小規模社區行動做起,光復屯門公園、上水、紅磡、土瓜灣、元朗等開始,至秋天光復區議會!遍地光復的效果是全民覺醒,感染更多市民從盛世心態轉變為亂世思維,憑良知爭取更公義的香港。

治亂得以「治理」源頭開始

經歷了掌權者長時間對制度的破壞、對關係的撕裂、對法治精神的扭曲,現在要讓香港返回正軌,必須用上幾何級數的力度來修復,並改以亂世思維「治亂」。治亂的意思,得以「治理」源頭開始,而不是以警暴和濫捕打擊(及製造)街頭暴力,也不是以白色恐怖遏止異見、以公職頭銜和「蛇齋餅糉」收買人心、以謊話和抵賴含混過關。

只有從改革警隊及中聯辦開始,誠心履行基本法承諾,還香港人真雙普選、港人治港和高度自治,才可真正光復香港的社會秩序及和諧穩定。

