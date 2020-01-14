「勇武派」何時才能真正「退場」？（文：歐陽五） (09:00)

要重回正軌 需正視背後3個變數

「勇武派」此番主動「退場」，對傷痕纍纍的香港而言固然是一個積極信號，但若自此斷言暴力將止，則為時尚早。一連7個月來的困局證明，由治入亂易，由亂入治難，香港剛經歷過「回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年」，如今要重回正軌，還需正視「勇武退場」論背後的3個變數。

其一，暴力活動具有一定潛伏性和周期性，容易「死灰復燃」。

愈來愈多的證據表明，香港半年多來的暴力活動背後存在一條完整的「產業鏈」，暴徒負責打砸搶燒等「一線」暴力破壞活動，背後則有指有反對派、境外反華勢力等提供資金、物料和後勤補給這班「手足」，整個過程再經過一些媒體的粉飾和選擇性報道，這才有了「勇武派」這一新勢力的「入場」。

截至目前，僅有部分「勇武派」在社交網絡上宣稱「退場」，其背後的政治勢力仍存在伺機鼓動新一輪暴力活動的可能性。農曆春節即將到來，遠有旺角騷亂的悲劇可鑑，近有聖誕、元旦期間暴力不斷，警隊和市民都應提高警惕。

其二，台灣選舉結束，蔡英文當選連任，「香港牌」仍是其對抗大陸的慣用招數。

值得注意的是，香港和台灣在修例風波中相互形成了高度相關的疊加效應，蔡英文從中「撿到槍」進而實現「黃金交叉」，一舉反超並最終戰勝韓國瑜；台灣同時又成為「指導」香港反對派的培訓地、支持「勇武派」的大本營、收容跑路者的避難所，大大增加了香港局勢的複雜程度。

未來4年，民進黨將繼續「全面執政」，兩岸關係前景仍充滿不確定性。正所謂「樹欲靜而風不止」，台灣未來政策取向很可能繼續影響香港局勢，特區政府應做好妥善因應的準備。

其三，港人尤其是青年的心結尚未解開，「人心回歸」的工作依舊前路漫漫。

修例風波暴露出香港存在多年的深層次矛盾，當中最難解決的，便是「人心回歸」和複雜的青年問題。香港社會輿論的主導權長期控制在反對派手中，其對中央和內地的「狼來了」式宣傳和對「一國兩制」的污名化渲染，導致了不少港人心存「逢中必反」的執念。更為可怖的是，一些持份者和媒體在修例風波中不斷美化暴力，這才使違法暴徒在不少年輕人眼中成為具有革命浪漫主義色彩的「勇武派」。在此情况下，「勇武退場」僅能作為港人內心「去暴力化」的開始，只有極端思想和暴力傾向徹底撤出校園、走出社區、淡出網絡，「勇武派」才算真正「退場」。

關心香港應建言獻策 非一味指摘

一場修例風波讓香港陷入經濟負增長的泥淖，不少媒體和機構開始唱衰香港前景、下調香港評級，更有好事者藉中央打造澳門金融中心而散佈「香港將被取代」的言論。這些擔憂大可不必，若當真關心香港，為香港發展長遠計，就應對香港保持信心，進而積極建言獻策，而非一味指摘或嘆息。

香港的核心競爭力，歸根結柢還是740萬港人。縱然社會有矛盾，不同立場者彼此有怨氣，但「度盡劫波兄弟在」，港人還應「拋開區分求共對」。如此，則「勇武派」等逆流終將退場，東方之珠定能風采依然。

作者是時事評論員