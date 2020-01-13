香港和台灣的龜兔賽跑（文：鄭立） (09:00)

根據當年報道，李柱銘對李登輝說，大陸、香港、台灣是鐵三角，有一角向前行，必能帶動另外二角；台灣在民主的落實中已有成果，香港也崇向自由、法治。他希望台灣與香港繼續在民主道路上前進，相信必能影響進而帶動另外一角，也就是大陸的民主改革。

大陸、香港專制增 台灣也受威脅

過了20年，明顯香港並沒有走向自由與法治，最近香港已去到只要在街上走或者在網絡上說話，都會被人拘捕；釋法權、DQ（取消資格）以及《緊急法》，揭發了香港的系統根本並非法治。

三角論可能是事實，但不是說香港和台灣的民主，帶動了大陸的民主改革。而是現在的大陸的專制強化，香港也走向專制，「相信必能影響進而帶動另外一角」地令台灣也受專制威脅。

香港和台灣是一場龜兔賽跑，早在1970年代台灣還在戒嚴時，香港已經是非常自由的地方，看似比台灣更接近民主自由的終點。可是去到了九七之後，香港就在終點之前睡覺，台灣這烏龜慢慢的迎頭趕上，很快就超越了香港。龜兔賽跑的兔尚且只是停在原地，而香港則是走了回頭路。

還記得在5年前我們爭取的是無篩選的特首選舉，今天別說是特首，根本是連立法會與區議員都有篩選，而且參選的人大部分乖乖的為了參選而自肅，冒被DQ風險去堅持政見的人很少；還記得10年前我們在爭取沒有功能組別的雙普選真普選，今天大家熱中的是想要選上功能組別，並期望成為特首選委。別說得到更多民主自由法治，我們連爭取的東西都向後倒退了。

故此，香港人去台灣觀選並不是一件快樂的事情。

想像你是個飢餓的人，看到別人拿着香氣四溢的大餐，在你面前愉快地享用。你會有何感想？別人有飯吃而你沒有，可能是不幸，可能是沒有祖蔭，這些都不是最令人不快的。而最令人不快的，是因為你自己無能懶惰才導致飢餓，那這份飢餓就會再添上一份對自己的鄙夷。

港人是看着人家吃大餐的「民主飢民」

觀看台灣的選舉，就像是觀看別人在享用他們的民主成果。因為他們之前的犧牲，讓他們享受民主大餐。香港人就是看着人家吃大餐的民主飢民。如果說要在民主國家學習選舉，應用在不民主的香港，那就像是飢民學餐桌禮儀，對着空蕩的盤子裝模作樣的動刀叉，幻想自己飽餐一頓，看起來只會更淒涼。我們需要學習怎樣得到食物，而不是學習怎樣去吃不存在的食物。

或者我們需要的並不是去看別人怎樣享用民主，而是去在革命的地區看別人怎樣建立民主。

作者是專欄作家