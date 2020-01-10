駱惠寧和許家屯的「整頓」任務（文：曾志豪） (09:00)

兩人都做過地方一把手，許家屯是江蘇省委書記，駱惠寧做過青海和山西省委書記。

兩人都已屆退休年齡，破格續用。

兩人都是省領導，卻沒有對外也沒有港澳工作經驗。許家屯在回憶錄更自嘲「土八路」。

兩人各自在省一把手期間，有特殊工作貢獻。許家屯在回憶錄形容自己突然接任港澳工作，可能和1983年與鄧小平匯報工作有關。他把江蘇的經濟改革經驗向鄧小平介紹，和當年普遍反對「洋冒進」的保守風氣成鮮明對比。胡耀邦甚至說「改革開放，中央要借重香港、澳門……你在江蘇搞經濟有經驗，有創造性，新的工作適合你」。

可見，許家屯的「經濟」及「創新」特質，是中央當年希望在香港展開的工作重點。

駱惠寧的工作經驗，離不開兩個重點。一個是「救火隊」特質，曾經整治山西塌方式的官場貪污；另一個特點便是「調和矛盾」，因為他曾在青海省這個多民族矛盾問題的省份做一把手。

以此估計，中央希望駱惠寧來香港，整頓官場秩序，也同時團結香港各派別。

「整頓官場」符合他首日講話「重回正軌」的目標，「調和矛盾」也符合習近平新年賀辭「香港要和諧才能安定繁榮」。

許家屯回憶錄透露，中央希望他到香港，解決當年新華社「一左二窄」的問題，甚至表示，當年港澳辦的廖承志「壟斷港澳情况」，「很少向中央匯報」。

今天是否中央也察覺，廣東幫港澳幫盤踞問題重演？「壟斷港澳情况」是否再次發生？中央是否發覺自己對港澳資訊不了解，才會發生佔中、反修例、區選大敗種種情况？

由是觀之，駱惠寧可能和30多年前的許家屯一樣，都要整頓港澳工作「一左二窄」之風，重新團結香港各階層。

作者是傳媒工作者