駱惠寧臨危受命 中央治港失方寸？（文：陳帆川） (09:00)

回歸以來，雖然大量港人有恐共和抗共心理，但對於中國共產黨這個神秘的組織，還是從來不敢低估。黨的人事變動、總書記的一言一語，總被無限放大，從而認定「阿爺」在下一盤很大的棋，而香港只是棋局內的一隻小棋子，微不足道。這種神化中共、矮化香港的論調，在回歸後很有市場。

但事實證明，從2003年的23條，到2019年的反修例，中央即使了解如何利用香港這隻棋，卻還是未有讀懂這隻小棋子的情緒。一個封閉而人均生產總值落後於全球平均值的國家，要管治一個自由開放而經濟極度發達的城市，到底也不是一件容易的事。香港人長年妄自菲薄，只是受到政治文宣影響。

不見得有何深謀遠慮

從董建華腳痛下台，至梁振英無法連任，已是中央間接承認錯判形勢而讓步。今次「反送中」運動更令中央多次進退失據，包括宣布撤回修例、建制派在區選大敗、美國通過《香港人權與民主法案》等事件，全部登上國際頭條，或多或少動搖中央管治威信，並且影響大陸人民對於黨的觀感和對於社運的想像。至於「反送中」運動對本周末舉行的台灣大選的影響，更讓中央始料不及，極大機會前功盡廢。

雖然五大訴求尚未全部實現，抗爭者的犧牲不計其數，但在跟中共與虎謀皮的逆境底下，香港人還是逼得中共連番退讓，殊不簡單。此際，全無香港經驗的駱惠寧在半退休後的一周內，忽然又被徵召到港處理燙手山芋，好聽一點去講就是「不尋常」，現實上講就是混亂，不見得有什麼深謀遠慮的元素。

自張曉明和梁振英的配搭後，中聯辦的形象每况愈下，不但主事人出言不遜，而且常常遭媒體揭發醜聞，「西環治港」之說不脛而走。駱惠寧聲稱期盼香港重回正軌，首先便應該帶領中聯辦重回正軌，挽回形象。他近期會跟林鄭月娥會面，當局對付示威的策略會否因而有變，中聯辦跟過往的西環「契仔契女」會維持什麼樣的關係，在今年的立法會選舉裏又會扮演什麼角色，皆值得留意。無論香港從此變得更好還是更壞，只要抗爭一方不忘初心，就有帶來改變的可能。

作者是新聞工作者、文化評論人